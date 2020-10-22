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Власть

Подписан указ о назначении Тилека Токтогазиева министром сельского хозяйства

Тилек Токтогазиев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По ее данным, соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

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Напомним, что накануне депутаты ЖК утвердили Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Тилек Токтогазиев баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Ата Мекен». Он один из лидеров, протестующих против результатов голосования. 7 октября пытался назначить себя исполняющим обязанности премьер-министра. 9 октября поддержал кандидатуру Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, затем вышел на митинг против ОПГ во власти. На площади Ала-Тоо был ранен во время столкновения со сторонниками Садыра Жапарова, ему попали камнем по голове.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170370/
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