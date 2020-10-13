Первые назначения премьера Жапарова. Сагынбек Абдылдаев стал главой ГСБЭП

Теперь уже бывший заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сагынбек Абдылдаев назначен главой ведомства. Как сообщили 24.kg источники в аппарате правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Фото пресс-службы правительства. Сагынбек Абдылдаев

Полковнику Финполиции Сагынбеку Абдылдаеву 52 года. В органах Финпола он начал служить в 2007-м. До этого служил в органах национальной безопасности и таможенных органах. Начинал карьеру в службе охраны президента. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое.

Сегодня нового руководителя ГСБЭП представили аппарату и коллективу ведомства.

Отправленный в отставку глава ГСБЭП Бакир Таиров возглавлял структуру с 2018 года.