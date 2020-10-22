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Власть

Садыр Жапаров принял отставку бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова

Исполняющий обязанности президента КР премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку бывшего мэра Азиза Суракматова. Распоряжение опубликовано в официальном аккаунте столичного муниципалитета в Twitter.

Напомним, ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра  экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового. Однако сегодня стало известно, что он покинул должность. Первым вице-мэром снова стал Алмаз Бакетаев.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170301/
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