Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 октября

В Кыргызстане за последнюю неделю произошло много важных кадровых перестановок.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

Сделал он это после того, как тысячи сторонников Садыра Жапарова вышли на митинг с требованием отставки президента КР.

«Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника», — отметил Сооронбай Жээнбеков в своем обращении.

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Ранее он заявлял, что уйдет с поста после того, как будут проведены выборы в Жогорку Кенеш и объявлены новые президентские выборы, но люди продолжали собираться на Старой площади.

Сооронбая Жээнбекова избрали президентом 15 октября 2017 года.

Исполнять обязанности должен был спикер Жогорку Кенеша Канат Исаев, избранный на внеочередном заседании парламента 13 октября вместо подавшего в отставку Дастана Джумабекова. Но он отказался от полномочий и. о. президента.

Таким образом исполняющим обязанности президента стал новый премьер-министр Садыр Жапаров.

Позже пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева также покинула пост.

Премьер-министром Кыргызстана стал Садыр Жапаров.

Тогда еще президент Сооронбай Жээнбеков 14 октября подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства.

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. В 2006 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина.

Трудовую деятельность начал в 1987 году рабочим в колхозе «Санташ» Чуйского района.

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До 2005 года был руководителем фермерского хозяйства «Солтонкул», директором нефтяной компании «Кергей», инспектором спецроты УВД Иссык-Кульской области, генеральным директором компаний «Гузель и «Нурнефтегаз».

2005-2007 и 2010-2013 годы — депутат Жогорку Кенеша.

2007-2009 — советник президента КР Курманбека Бакиева.

2008-2009 — комиссар Национального агентства КР по предупреждению коррупции.

В 2013 году в отношении него было возбуждено дело по четырем статьям Уголовного кодекса: «Угроза убийством», «Захват заложника», «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

25 марта 2017 года он задержан на кыргызско-казахской границе и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника.

В ночь на 6 октября Садыр Жапаров освобожден из тюрьмы протестующими.

Утвержден кабинет министров Кыргызстана.

В соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции решено назначить правительство в следующем составе:

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первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;

вице-премьер-министр — Равшан Сабиров;

вице-премьер-министр — Максат Мамытканов;

вице-премьер-министр — Аида Исмаилова;

министр экономики — Санжар Муканбетов;

министр финансов — Кыялбек Мукашев;

министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;

министр сельского хозяйства — Эркинбек Чодуев;

министр юстиции — Марат Жаманкулов;

министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;

министр культуры и информации — Нуржигит Кадырбеков;

министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев;

министр внутренних дел — Уланбек Ниязбеков;

министр транспорта и дорог — Бакыт Бердалиев;

министр труда и соцзащиты — Улукбек Кочкоров;

министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;

председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования — Жыргалбек Сагынбаев;

председатель Государственного комитета информационных технологий и связи — Алтынбек Исмаилов.

Бактыбек Аманбаев стал руководителем аппарата правительства — министром КР, Эрнис Ашырбаев — помощником премьер-министра, Дастан Дюшекеев назначен пресс-секретарем главы кабмина.

Кенешбек Дуйшебаев назначен секретарем Совета безопасности.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Кенешбек Дуйшебаев

10 октября Сооронбай Жээнбеков освободил Дамира Сагынбаева от должности секретаря Совета безопасности.

Кенешбек Дуйшебаев родился 8 июля 1957 года в селе Бурулдай Чуйской области. Окончил КВШ МВД СССР, Академию МВД СССР по специальности «Правоведение».

В органах МВД с 1974 года.

2001-2002 — заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики;

2002 — и. о. министра внутренних дел;

2002-2004 — заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики — начальник УВД города Бишкека;

2005 — и. о. вице-премьер-министра внутренних дел КР;

2005 — один из создателей и руководитель партии «Акыйкат-Справедливость», от которой в мае 2005 года выдвинут кандидатом в президенты КР.

6 апреля 2010 года задержан СНБ Кыргызстана, на следующий день освобожден по требованию оппозиции.

2010 — и. о. председателя, затем председатель Службы национальной безопасности КР, назначен Временным правительством;

2010-2011 — председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

2012-2013 — председатель Государственной службы по контролю за наркотиками;

2013-2015 — заместитеь генерального секретаря Шанхайской организации.

Камчыбек Ташиев стал председателем ГКНБ.

Фото 24.kg. Камчыбек Ташиев

Он назначен вместо Орозбека Опумбаева, освобожденного от должности на прошлой неделе.

Камчыбек Ташиев родился 27 сентября 1968 года в селе Барпы Джалал-Абадской области. Окончил Томский государственный университет, Кыргызский государственный национальный университет.

1993–1995 — директор производственной фирмы по заготовке сельхозпродукции в Сузакском районе Джалал-Абадской области;

1995 — генеральный директор производственно-коммерческой фирмы;

1998 — директор Департамента предпринимательства и инвестиций Джалал-Абадской областной государственной администрации;

2000–2002 — председатель правления сельскохозяйственного кооператива;

2002–2003 — помощник руководителя аппарата правительства КР;

2003–2005 — первый заместитель акима Ленинского района Бишкека;

2005–2007 — депутат Жогорку Кенеша;

2007–2009 — министр чрезвычайных ситуаций КР;

2008–2009 — член Совета безопасности КР, председатель Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ;

2010–2013 — депутат Жогорку Кенеша.

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3 октября 2012 года толпа митингующих, возглавляемая Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым, перелезла через забор «Белого дома» и попыталась проникнуть на территорию охраняемого объекта. Депутатов осудили по обвинению в попытке насильственного захвата власти. Позже Верховный суд объявил, что они отбыли свой срок, пока сидели в СИЗО.

В 2015 году во время выборов в Жогорку Кенеш ЦИК сняла Ташиева с предвыборной гонки за избиение представителя партии «Онугуу-Прогресс» в Сузакском районе.

В ведомстве произошли другие кадровые перестановки.

Рустам Мамасадыков назначен первым заместителем председателя ГКНБ;

Бекбосун Апсатаров назначен на должность директора Антикоррупционной службы в ранге первого заместителя председателя ГКНБ.

Сагынбек Абдылдаев назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Фото пресс-службы правительства. Сагынбек Абдылдаев

Отправленный в отставку глава ГСБЭП Бакир Таиров возглавлял структуру с 2018 года.

Сагынбек Абдылдаев родился 26 января 1969 года. Высшее юридическое и экономическое образование.

Трудовую деятельность начал в 1993 году офицером охраны Управления охраны при президенте Кыргызстана.

1999-2002 — Государственная таможенная инспекция при Министерстве финансов, начальник управления;

2002-2007 — служба в органах национальной безопасности, начальник управления;

2007-2008 — Финансовая полиция, начальник отдела;

2008-2010 — Служба финансовой полиции, начальник отдела;

2010-2011 — управление по борьбе с налоговыми и таможенными преступлениями Госслужбы финансовой полиции, заместитель начальника управления;

2011-2012 — управление Госслужбы финансовой полиции, заместитель начальника управления;

2012-2013 — управление по борьбе с правонарушениями в сфере экономики и финансов ГСБЭП, начальник управления;

2013-2014 — управление по борьбе с экономическими преступлениями ГСБЭП, начальник управления;

2014 — Управление ГСБЭП по Чуйской и Таласской областям , начальник управления;

2015-2016 — управление ГСБЭП по Чуйской области, начальник управления;

2016-2018 — управление оперативной работы ГСБЭП, начальник управления;

2018-2020 — заместитель председателя ГСБЭП.

Аскат Эгембердиев назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний.

Фото ГСИН КР. Аскат Эгембердиев

Он назначен вместо Мелиса Турганбаева.

Аскат Эгембердиев родился в 1968 году в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный университет.

Служебную карьеру начал в 1993 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Джалал-Абада. В 1996-м начал работу в ГУИН МВД КР.

В разное время был начальником учреждений № 47 и 19, возглавлял Главный штаб ГСИН КР.

С 20 января 2017 года по 18 марта 2019-го занимал должность начальника учреждения № 1 ГСИН КР.

С 2019 года был заместителем главы ГСИН.

Элнура Мамбетжунушева назначена председателем Государственной таможенной службы.

Фото из интернета. Элнура Мамбетжунушева

Она назначена вместо Алтынбека Торутаева.

По информации отдела информационной политики аппарата правительства, решение принято в целях отстранения от работы в органах таможни «детей» семьи Матраимовых и демонтажа установленных ими коррупционных схем.

Элнура Мамбетжунушева родилась 12 апреля 1975 года в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. Окончила Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова.

2011 — заместитель начальника таможни «Восточная» Государственной таможенной службы КР;

2013 — начальник таможни «Восточная»;

2015 — заместитель начальника управления организационно-контрольной работы ГТС;

2016 — начальник Центра профессиональной и кинологической подготовки ГТС.

2018 — заместитель начальника таможни «Северная».

В 2018 году была задержана Финполом в рамках уголовного дела по факту выдачи поддельных документов об уплате таможенных пошлин. Разбирательство по делу продолжается до сих пор. Но Элнура Мамбетжунушева в списке обвиняемых не значится.

Досалы Эсеналиев возглавил Государственную кадровую службу.

Фото из интернета. Досалы Эсеналиев

Досалы Эсеналиев родился 11 апреля 1965 года в селе Кок-Серек Джалал-Абадской области. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «историк, преподаватель истории и обществоведения».

1992-1993 — Министерство образования и науки, помощник министра;

1993-1994 — Центр стратегических исследований, старший референт;

1994-1997 — Фонд «Сорос — Кыргызстан», менеджер;

1997-1999 — Проект ПРООН «Устойчивое человеческое развитие», старший эксперт;

1999-2001 — администрация президента КР, пресс-служба, эксперт;

2001-2003 — проект Всемирного банка «Институционная поддержка НССБ», специалист по связям с общественностью и СМИ;

2003-2008 — руководитель пресс-службы президента КР;

2008-2009 — заместитель руководителя администрации президента КР;

2009-2010 — полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше, руководитель службы по связям с Жогорку Кенешем;

2010-2012 — председатель исполнительного комитета партии «Республика»;

2014-2016 — руководитель исполнительного комитета партии «Бир Бол»;

2016-2018 — председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций.

До назначения был первым заместителем руководителя аппарата президента, затем руководителем АП.

Омурбек Текебаев стал депутатом Жогорку Кенеша.

Нардеп Садык Шер-Нияз написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

Напомним, после того как приговоры судов в отношении Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова отменил Верховный суд и материалы направили на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам, Омурбек Текебаев не имеет статуса осужденного. Он проходит обвиняемым, но до вынесения обвинительного решения суда может быть депутатом.

Сменились полпреды в нескольких областях.

Новым полпредом правительства в Нарынской области стал Сабыркул Ашимбаев. В списке кандидатов в ЖК от партии «Мекенчил» числился безработным.

Новый полпред в Таласской области Айбек Бузурманкулов — гражданский активист, сопредседатель партии «Эркин эл», герой апрельской революции. В 2017 году являлся уполномоченным представителем кандидата в президенты Азимбека Бекназарова.

Лидер партии «Ордо» Мияров Мирбек назначен полпредом в Чуйской области вместо Алтынбека Намазалиева.

Адыл Каниметов освобожден от должности мэра города Каракола.

Он проработал с октября 2018 года.

Решение принято в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении».

Напомним, в конце прошлой недели Сооронбай Жээнбеков назначил Таалайбека Омуралиева начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана вместо Райимберди Дуйшенбиева.

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