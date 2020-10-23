Назначения Садыра Жапарова. Где обещанная образованная молодежь?

Работу на посту исполняющего обязанности президента и премьер-министра Садыр Жапаров начал с кадровых перестановок. Первые назначения проводились с многообещающей формулировкой: решения приняты для обновления кадрового потенциала и привлечения на государственную гражданскую службу новых и молодых специалистов.

Обещание обновить кадры глава кабмина выполняет энергично. На сегодня чиновников, которые сохранили свои посты после смены власти, можно посчитать на пальцах. А вот с молодежью все куда сложнее. Формулировка о молодых кадрах довольно быстро исчезла из сообщений кабмина и распоряжений Садыра Жапарова.

Редакция 24.kg проанализировала кадровые назначения последних двух недель. Выяснилось, что молодежи среди кадров не так много, как обещали новые руководители страны.

Молодые совсем не молоды

Согласно законодательству Кыргызстана к молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 28 лет. И если оценивать назначения Садыра Жапарова на основании этого критерия, то молодежи среди новых кадров нет совсем.

В выборном законодательстве тоже есть молодежная квота. Для партий установлено обязательство, чтобы в предвыборных списках было не менее 15 процентов кандидатов в возрасте до 35 лет.

Если исходить из этого критерия, то молодежь, пусть и совсем не много, среди кадров Садыра Жапарова есть.

На сегодня в составе правительства три чиновника в возрасте до 35 лет. Причем самому молодому в этом году исполнилось 30 лет. Но средний возраст назначенцев Садыра Жапарова — 47 лет. На сегодня 66 процентов среди новых кадров — старше 45.

Молодежи только четверть

Конечно, молодые люди в правительстве Садыра Жапарова есть. Самым молодым на сегодня в составе кабмина является утвержденный депутатами министром сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

В политике крайне редко можно встретить совсем уж молодых людей. Поэтому молодежью можно считать тех, кому еще не исполнилось 40 лет. Таких чиновников среди новых кадров Садыра Жапаров около четверти — 10 из 41 назначенца.

Аксакалы в кабмине

На деле обещанная смена кадров отнюдь не значит, что на вакантные посты пришли молодые люди. На самом деле почти половина новых руководителей старше 50 лет.

Отметим, что в правительстве на сегодня есть три аксакала, которые старше 60 лет. При этом секретарем Совета безопасности Садыр Жапаров назначил Кенешбека Дуйшебаева, которому в этом году исполнилось 63 года.

Среди «новых» кадров Садыра Жапарова оказалось много чиновников, которые начинали свою деятельность при беглом президенте Курманбеке Бакиеве.

Отметим, что посты генерального прокурора, главы ГКНБ, Антикоррупционной службы ГКНБ, ГСИН получила тоже совсем не молодежь. Они достались людям старше 50 лет. В том числе новый генпрокурор Курманкул Зулушев и ближайший соратник Садыра Жапарова Камчибек Ташиев, который возглавил ГКНБ.

Заявленная люстрация и обновление руководящего состава страны так и остались громкими словами.

Кадровая чехарда в Кыргызстане продолжается. Чиновников меняют с такой скоростью, что многие даже не успевают понять, что вообще происходит. Но чем чаще идут назначения, тем меньше в них становится логики и здравого смысла. И тем меньше среди кыргызстанцев веры в то, что заявленное на революционной волне обновление состоится.