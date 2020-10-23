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Общество

В Узгене местные жители вышли на митинг и требуют вернуть бывшего акима

В Узгенском районе около ста местных жителей вышли на митинг. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что участники акции протеста требуют вернуть прежнего акима — Болота Дыйканбаева.

«Сегодня согласно распоряжению премьер-министра Садыра Жапарова был представлен новый глава районной администрации Руслан Мейматкулов. Сторонники бывшего акима говорят, что он не проработал и трех месяцев, и просят дать ему возможность проявить себя. Митинг проходит мирно напротив здания акимиата. Охрану общественного порядка обеспечивает милиция», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170517/
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