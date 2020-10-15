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Власть
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Омурбек Текебаев возвращается в парламент. Мандат восстановлен

ЦИК восстановила мандат Омурбеку Текебаеву. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, что ранее нардеп Садык Шер-Нияз написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.  

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После того как приговоры судов в отношении Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова отменил Верховный суд и материалы направили на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам, Омурбек Текебаев не имеет статуса осужденного. Он проходит обвиняемым, но до вынесения обвинительного решения суда может быть депутатом. 

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169473/
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