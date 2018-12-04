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Сюжет: Дело таможенников (11)

В Кыргызстане задержали заместителя начальника таможни «Северная»

Накануне сотрудники ГСБЭП задержали заместителя начальника таможни «Северная» Эльнуру Мамбетжунусову. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. 

По их данным, она и начальник отдела статистики Гульнур Умукеева задержаны в рамках уголовного дела по факту выдачи поддельных документов об уплате таможенных пошлин. Проводится следствие. 

Отметим, летом арестовали экс-начальника железнодорожной таможни «Северная» Нурбека Айбашева. Его обвинили в незаконной выдаче разрешения на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории. Из-за необоснованного использования разрешения государству причинен ущерб на 166 миллионов сомов.
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