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Власть

Иса Омуркулов просит Садыра Жапарова сохранить прежние кадры

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание парламента.

Депутаты рассмотрели вопрос снятия ЧП в Бишкеке и приняли к сведению отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Исполнять обязанности главы государства будет премьер-министр Садыр Жапаров.

Депутат Иса Омуркулов попросил премьер-министра сохранить кадры, работавшие при прежней власти.

«В такое тяжелое для всей страны время важно сохранить профессиональные кадры, имеющие образование. Они ни в чем не виноваты. Вы также сказали, что не будете заниматься политическими гонениями, и это верно», — сказал Иса Омуркулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169554/
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