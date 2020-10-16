Иса Омуркулов просит Садыра Жапарова сохранить прежние кадры

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание парламента.
Депутаты рассмотрели вопрос снятия ЧП в Бишкеке и приняли к сведению отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Исполнять обязанности главы государства будет премьер-министр Садыр Жапаров.
Депутат Иса Омуркулов попросил премьер-министра сохранить кадры, работавшие при прежней власти.
«В такое тяжелое для всей страны время важно сохранить профессиональные кадры, имеющие образование. Они ни в чем не виноваты. Вы также сказали, что не будете заниматься политическими гонениями, и это верно», — сказал Иса Омуркулов.