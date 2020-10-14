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Власть

Садыр Жапаров объявил о начале привлечения на госслужбу новых кадров

Для привлечения на государственную и муниципальную гражданскую службу новых кадров и ускорения процесса люстрации премьер-министр Садыр Жапаров подписал ряд кадровых решений. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата кабмина.

Он подписал распоряжения, согласно которым:

— Аманбаев Бактыбек Абдилашимович (1969 года рождения) назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства-министром;

— Ниязбеков Уланбек Омоканович (1975 года рождения) назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел;

— Абдылдаев Сагынбек Токонович (1969 года рождения) назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция);

— Эгембердиев Аскат Раимжанович (1968 года рождения) назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний;

— Ашимбаев Сабыркул Абасович (1968 года рождения) назначен полномочным представителем правительства в Нарынской области;

— Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович (1983 года рождения) назначен полномочным представителем правительства в Таласской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169166/
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