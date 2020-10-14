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Власть

Президент подписал указ о назначении премьер-министра Садыра Жапарова

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О назначении премьер-министра и членов правительства Кыргызской Республики».

По данным пресс-службы главы государства, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции решено назначить правительство в следующем составе:

первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;

вице-премьер-министр — Равшан Сабиров;

вице-премьер-министр — Максат Мамытканов;

вице-премьер-министр — Аида Исмаилова;

министр экономики — Санжар Муканбетов;

министр финансов — Кыялбек Мукашев;

министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;

министр сельского хозяйства — Эркинбек Чодуев;

министр юстиции — Марат Жаманкулов;

министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;

министр культуры и информации — Нуржигит Кадырбеков;

министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев;

министр внутренних дел — Уланбек Ниязбеков;

министр транспорта и дорог — Бакыт Бердалиев;

министр труда и соцзащиты — Улукбек Кочкоров;

министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;

председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования — Жыргалбек Сагынбаев;

председатель Государственного комитета информационных технологий и связи — Алтынбек Исмаилов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169270/
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