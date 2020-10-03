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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 28 сентября — 2 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Султан Анарбаев стал депутатом Жогорку Кенеша.

Он получил вакантный мандат от фракции «Кыргызстан» вместо Жаныбека Жоробаева.

Жаныбек Жоробаев, напомним, принес присягу 14 мая 2020 года. Вместо него следующим по списку шел экс-омбудсмен Кубат Оторбаев. Но он отказался от депутатских полномочий.

Завтра в республике пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша нового созыва.

Директором МП «Бишкекреклама» назначен Самат Джантелиев.

Ранее МП возглавлял Нургазы Жокунов.

Он был начальником организационно-правового отдела этого же предприятия.

Напомним, что МП осуществляет деятельность в сфере размещения наружной рекламы и информации, эффективного использования городского пространства, пригодного для использования в рекламных целях, создания архитектурно-художественного облика города, благоприятной среды.

Сменились руководители аппаратов мэрии Кара-Балты и Баткена.

В Кара-Балте им стал 30-летний Эрлан Исмаилов. Он работает в муниципалитете с 2010 года.

В Баткене аппарат возглавил Суйунбай Сатыбалдыев. Ранее он был главой отдела по организационным вопросам и кадрам мэрии.

О кадровых перестановках с 21 по 25 сентября читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167204/
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