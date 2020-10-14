Подписан указ о назначении премьер-министра и членов правительства

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, подписал Указ «О назначении Премьер-министра и членов Правительства Кыргызской Республики».
Так, соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить:
— Жапарова Садыра Нургожоевича Премьер-министром Кыргызской Республики;
— Новикова Артема Эдуардовича первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики;
— Мамытканова Максата Суйуналиевича вице-премьер-министром Кыргызской Республики;
— Исмаилову Аиду Жекшенбаевну вице-премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Сабирова Равшанбека Азатовича вице-премьер-министром Кыргызской Республики;
— Аманбаева Бактыбека Абдилашимовича Руководителем Аппарата Правительства — министром Кыргызской Республики;
— Казакбаева Руслана Айтбаевича министром иностранных дел Кыргызской Республики;
— Джаманкулова Марата Тургунбаевича министром юстиции Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Мукашева Кыялбека Белековича министром финансов Кыргызской Республики;
— Муканбетова Санжара Турдукожоевича министром экономики Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Ниязбекова Улана Омокановича министром внутренних дел Кыргызской Республики;
— Бейшеналиева Алмазбека министром образования и науки Кыргызской Республики;
— Бейшеналиева Алымкадыра Савирдиновича министром здравоохранения Кыргызской Республики;
— Бердалиева Бакыта Чырмашбаевича министром транспорта и дорог Кыргызской Республики;
— Чодуева Эркинбека Урайымовича министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Ажикеева Бообека Эргешевича министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
— Кадырбекова Нуржигита Кадырбековича министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;
— Кочкорова Улукбека Тойчубаевича министром труда и социального развития Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Сагынбаева Жиргалбека Калмуратовича председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;
— Исмаилова Алтынбека Джапаровича председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.