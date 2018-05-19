Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 мая

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Манасбек Арабаев освобожден от должности завотделом судебной реформы и законности аппарата президента.

Назначен на эту должность в феврале 2015 года. 9 февраля 2018-го президент подписал указ о переназначении заведующих некоторыми отделами аппарата президента.

Как сообщается, Манасбек Арабаев освобожден от должности в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 47 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» — утратил доверие политического руководства.

Ранее на пресс-конференции в ИА «24.kg» экс-депутат Жогорку Кенеша Эсенгул Исаков заявил, что Манасбек Арабаев оказывает давление на судей, рассматривающих дело Карганбека Самакова.

Гульнара-Клара Самат стала депутатом.

Фото из Интернета. Гульнара-Клара Самат

Бывшая глава ЦИК Клара Кабилова, которая поменяла имя и фамилию на Гульнара-Клара Самат, заняла в ЖК кресло вместо Аиды Саляновой, приговоренной Бишкекским горсудом к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.

До этого четыре месяца ЦИК проверял поступившее от ряда общественных организаций обращение о том, что у нее российское гражданство. На выборах в Бишкекский городской кенеш в 2008 году она заявила, что ей угрожает Максим Бакиев — сын экс-президента Курманбека Бакиева, и покинула страну, опасаясь за свою жизнь. Вернулась в Кыргызстан в 2009-м.

Гульнара-Клара Самат родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области. Получила высшее образование по специальности «конфликтология».

Трудовую деятельность начала в 1986 году. Работала в Посольстве Кыргызстана в России, в Экономическом совете СНГ, возглавляла оперативную рабочую группу СНГ по вопросам урегулирования конфликта в Абхазии.

2006 — пресс-секретарь президента Курманбека Бакиева.

2007-2008 — председатель ЦИК КР.

Куванычбек Шадыбеков назначен заместителем руководителя аппарата правительства КР.

Фото Фото из Интернета. Куванычбек Шадыбеков

Куванычбек Шадыбеков родился 14 июня 1967 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. Окончил в 1994 году КГНУ по специальности «правоведение». Кандидат юридических наук.

1995-1998 — начальник отдела Министерства юстиции КР;

1998-2001 — заместитель заведующего организационно-правовым отделом Конгресса местных сообществ;

2002-2004 — заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Кыргызстана;

2005-2007 — заместитель директора Агентства межмуниципального сотрудничества и развития;

2007-2008 — эксперт Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС).

В аппарате правительства с 2009 года. До назначения был завотделом государственного управления и кадровой работы аппарата правительства.

Максатбек Есеналиев назначен заместителем министра юстиции.

Максатбек Есеналиев родился 6 февраля 1979 года во Фрунзе. Окончил Ошский государственный университет по специальности «юриспруденция», программу МРА Академии управления при президенте КР по направлению «менеджмент» со специализацией «местное государственное управление и самоуправление».

Трудовую деятельность начал в 2001 году ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних при государственной администрации Кадамджайского района Баткенской области. С 2006 года работал в Национальном агентстве КР по делам местного самоуправления, с 2010-го — в администрации президента КР, с 2012-го — в аппарате правительства.

До назначения ушел с должности заведующего отделом правовой экспертизы аппарата правительства.

Алмаз Онолбеков назначен главой Государственной таможенной службы.

Прежний глава ГТС Кубанычбек Кулматов ушел по собственному желанию.

Фото пресс-службы ГТС. Алмаз Онолбеков родился 10 октября 1971 года. Окончил Белорусский государственный университет по специальности «история».

1993-1994 — инспектор управления таможенного права и международных связей Государственной таможенной инспекции;

1994-1995 — старший инспектор грузового отдела Бишкекской таможни;

1995-1996 — старший инспектор железнодорожной таможни «Северная»;

1996-1998 — инспектор зонального центра по борьбе с контрабандой наркотиков и нарушению таможенных правил;

1998-2001 — инспектор Токмакской таможни;

2001 — старший инспектор отдела таможенных расследований по делам о нарушении таможенных правил;

2001-2003 — начальник, затем главный инспектор отдела борьбы с контрабандой наркотиков и нарушениями таможенных правил железнодорожной таможни «Северная»;

2003-2005 — старший инспектор отдела Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил;

2005-2007 — начальник отдела расследований по делам о нарушениях таможенных правил и национальных узлов связи Управления по борьбе с контрабандой и НТП;

2007-2009 — начальник отдела по борьбе с контрабандой, наркобизнесом и НТП таможни «Манас»;

2009-2001 — начальник центра таможенного оформления Кара-Балтинской таможни;



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2011-2013 — начальник отдела по пресечению нарушений таможенных правил Центральной таможни;2013-2015 — старший следователь следственного отдела ГТС;2015-2016 — старший следователь следственного отдела центрального аппарата ГТС;2017 — начальник отдела борьбы с контрабандой таможни «Манас»;2017-2018 — начальник оперативной таможни «Север»;2018 — старший оперуполномоченный отдела дознания Управления по правоохранительной работе.

Талант Конокбаев назначен статс-секретарем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций.

Фото из Интернета. Талант Конокбаев

Он пришел на место лучшего по итогам 2017 года статс-секретаря Жапара Ташиева, перешедшего на такую же должность в Министерстве образования и науки.

Талант Конокбаев родился в 1962 году в селе Талды-Суу Нарынской области. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «журналистика», КИМЭП (Алматы) по специальности «политология», КНУ имени Ж.Баласагына по специальности «юриспруденция».

Работал журналистом в ряде республиканских изданий — «Кутбилим» («Мугалимдер газетасы»), «Агым» («Асаба»), журнале «Замандаш».

С 1997-го работал начальником управлений Министерства юстиции, Судебного департамента, Государственного агентства по науке и интеллектуальной собственности. Руководил структурными подразделениями в аппаратах премьер-министра, Государственной кадровой службе, Жогорку Кенеше, Генеральной прокуратуре.

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