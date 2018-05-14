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Общество

Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов

Уволен председатель Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

Причина увольнения пока не называется.

Отметим, что 11 мая Кубанычбека Кулматова вызывали на допрос в ГКНБ по делу о строительстве школы в новостройке «Кылыс-Ордо» за счет гранта ТВЕА.

Школу в новостройке возвели, когда Кубанычбек Кулматов работал мэром Бишкека. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) и городского финуправления мэрии Бишкека по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) и 315 (служебный подлог) УК КР.
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