Историк на таможне. Что известно о новом главе ГТС

Сегодня премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев уволил председателя Государственной таможенной службы Кубанычбека Кулматова и назначил на его место Алмаза Онолбекова.

Алмаз Онолбеков родился 10 октября 1971 года. В 1993 году окончил Белорусский государственный университет по специальности «история».

Сразу же он начал работать в ГТС инспектором Управления таможенного права и международных связей. Через год перевелся в Бишкекскую таможню, став старшим инспектором грузового отдела. Несколько лет проработал инспектором на Токмакской таможне.

В 2001 году назначен старшим инспектором отдела таможенных расследований по делам о нарушении таможенных процедур. В 2003 году стал инспектором в Управлении по борьбе с контрабандой.

В 2016 году назначен старшим следователем следственного отдела. В 2017-м переведен из центрального аппарата в таможню в аэропорту «Манас», где возглавил отдел по борьбе с контрабандой.

С октября 2017 года по апрель 2018-го был начальником оперативной таможни «Север».

Примечательно, что ни на одном месте Алмаз Онолбеков не проработал более двух лет. За 25 лет трудового стажа он 22 раза сменил место работы, но всегда оставался в подразделениях Государственной таможенной службы.

По некоторым данным, Алмаз Онолбеков приходится братом судье Дамиру Мадылбековичу Онолбекову, который председательствовал в суде по апрельским событиям.