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Власть

Шеф в гневе. Премьер-министр уволил еще двух сотрудников аппарата правительства

Премьер-министр Сапар Исаков уволил еще двух сотрудников аппарата правительства. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в кабинете министров.

По их данным, по результатам служебного расследования и в связи с серьезными недоработками в подготовке законопроекта «О ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и России о создании компетентных органов в сфере миграции» освобождены от должности заведующий отделом социального развития Улан Маматканов и заведующий отделом правовой экспертизы Максатбек Есеналиев.

Ранее премьер-министр Сапар Исаков направил президенту страны представление на увольнение руководителя аппарата правительства Нурханбека Момуналиева.
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