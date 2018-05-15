Увольнение Манаса Арабаева. Утратил доверие политического руководства

Заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев, как ранее сообщало ИА «24.kg», освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По данным пресс-службы главы государства, Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Манасбек Матаевич Арабаев освобожден от занимаемой должности заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Кыргызской Республики в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 47 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Стоит отметить, что указанная формулировка в законе изложена следующим образом:

«Лица, назначенные на должность в особом порядке, также могут быть освобождены от должности:

1) в случае несоответствия его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством;

2) утраты доверия политического руководства».