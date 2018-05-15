15:30
USD 68.41
EUR 81.98
RUB 1.11
Власть

Экс-глава ЦИК наконец стала депутатом парламента

Кандидат от партии «Ата Мекен» Гульнара-Клара Самат (Клара Кабилова)  депутат Жогорку Кенеша. Депутатский мандат ей наконец вручили. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, все подтверждающие документы об отсутствии у Гульнары-Клары Самат иного гражданства накануне поступили в ЦИК из соответствующих органов России.

Бывшая глава ЦИК Клара Кабилова, которая поменяла имя и фамилию на Гульнара-Клара Самат, займет в  ЖК кресло вместо Аиды Саляновой, приговоренной Бишкекским горсудом к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Ее признали виновной в злоупотреблении должностным положением в бытность министром юстиции.

Клара Кабилова, будучи главой ЦИК, на выборах в Бишкекский городской кенеш в 2008 году заявила, что ей угрожает Максим Бакиев, и покинула страну, опасаясь за свою жизнь.
Ссылка:
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Письмо о наличии у Клары Кабиловой иного гражданства отозвали из ЦИК
Проверку персональных данных Клары Кабиловой проводят с ее согласия
Наличие у Клары Кабиловой иного гражданства пока не подтвердили
В ЦИК не могут решить, что делать с передачей мандата Кларе Кабиловой
В ЦИК пришло подтверждение, что Клара Кабилова не имеет иного гражданства
Передачу мандата экс-главе ЦИК Кларе Кабиловой приостановили
БШК кош жарандыгын жашыргандар үчүн кылмыш жазасын киргизүүнү сунуштоодо
Чтобы неповадно было. Депутат предлагает наказывать за двойное гражданство
Экс-глава ЦИК Клара Кабилова придет в парламент вместо Аиды Саляновой
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
У&nbsp;чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство У чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство
В&nbsp;список чиновников, ответственных за&nbsp;модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова В список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова
Повар главы Израиля оскорбил премьер-министра Японии, подав десерт в&nbsp;ботинке Повар главы Израиля оскорбил премьер-министра Японии, подав десерт в ботинке
Бизнес
Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;Турции и&nbsp;Саудовской Аравии! Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в Турции и Саудовской Аравии!
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Выгодные кредиты для бизнеса от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выгодные кредиты для бизнеса от «Бакай Банка»
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»