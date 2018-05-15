Экс-глава ЦИК наконец стала депутатом парламента

Кандидат от партии «Ата Мекен» Гульнара-Клара Самат (Клара Кабилова) — депутат Жогорку Кенеша. Депутатский мандат ей наконец вручили. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, все подтверждающие документы об отсутствии у Гульнары-Клары Самат иного гражданства накануне поступили в ЦИК из соответствующих органов России.

Бывшая глава ЦИК Клара Кабилова, которая поменяла имя и фамилию на Гульнара-Клара Самат, займет в ЖК кресло вместо Аиды Саляновой, приговоренной Бишкекским горсудом к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Ее признали виновной в злоупотреблении должностным положением в бытность министром юстиции.

Клара Кабилова, будучи главой ЦИК, на выборах в Бишкекский городской кенеш в 2008 году заявила, что ей угрожает Максим Бакиев, и покинула страну, опасаясь за свою жизнь.