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Общество

Кадровая служба назвала имя лучшего статс-секретаря из всех ведомств

Государственная кадровая служба провела рейтинг среди статс-секретарей. Профессиональные качества оценивал специальный совет. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции. 

По словам главы ГКС Акрама Мадумарова, первое место по итогам 2017 года досталось бывшему статс-секретарю Госагентства интеллектуальной собственности Жапару Ташиеву. Он перешел на работу в Министерство образования и науки тоже на должность статс-секретаря.

Аутсайдером рейтинга стал статс-секретарь Министерства сельского хозяйства Максат Ташболотов. Совет при ГКС намерен рекомендовать правительству уволить чиновника.

А Жапара Ташиева предложено поощрить, в частности, и в финансовом плане. Отметим, рейтинг проводится с 2013 года. 
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