Назначения в аппарате президента Кыргызстана

Чолпон Абдрахманова назначена заведующей канцелярией Аппарата Президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Абдрахмановой Чолпон Садырбековны заведующей канцелярией Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Саякбай Субанов назначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан Аппарата Президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Субанова Саякбая Алмасовича заведующим отделом по работе с обращениями граждан Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Анарбек Исмаилов назначен заведующим отделом правового обеспечения Аппарата Президента – первым заместителем полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Исмаилова Анарбека Касымовича заведующим отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики – первым заместителем полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Толгонай Стамалиева назначена пресс-секретарем Президента Кыргызской Республики - заведующей отделом информационной политики Аппарата Президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Стамалиевой Толгонай Турдалиевны пресс-секретарем Президента Кыргызской Республики – заведующей отделом информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Манасбек Арабаев назначен заведующим отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Арабаева Манасбека Матаевича заведующим отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Мира Карыбаева назначена заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Карыбаевой Миры Аскеровны заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Нурсулу Ахметова назначена заведующей отделом политики стратегического развития, экономики и финансов Аппарата Президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Ахметовой Нурсулу Меирбековны заведующей отделом политики стратегического развития, экономики и финансов Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Айзада Субакожоева назначена заведующей отделом внешней политики Аппарата Президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Субакожоевой Айзады Муратбековны заведующей отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Турдуназир Бекбоев назначен заведующим отделом аппарата президента



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Бекбоева Турдуназира заведующим отделом политики государственного управления и организационно-инспекторской работы Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.