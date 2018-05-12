Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 мая

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Абдикарим Алимбаев назначен первым заместителем председателя Государственной пограничной службы.

Фото аппарата правительства КР. Абдикарим Алимбаев

Абдикарим Алимбаев родился 19 апреля 1973 года.

Окончил Военный институт КНБ Казахстана, Военную академию ФСБ России, Высшие Академические курсы Академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

Службу начинал в должности заместителя начальника по воспитательной работе пограничной заставы.

1999-2013 — командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства;

2013-2014 — начальник Регионального пограничного управления по Ошской и Джалал-Абадской областям Государственной пограничной службы;

2014-2016 — заместитель председателя Государственной пограничной службы;

16 мая - 8 ноября 2016 — председатель Государственной пограничной службы.

Самат Токтоболотов назначен заместителем председателя Государственной службы миграции.

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Прежний заместитель Алмазбек Асанбаев написал в Facebook: «Уволен с работы по представлению председателя Госслужбы миграции. Спасибо коллегам и всем тем, кто помогал в развитии и реализации миграционной политики КР».

Самат Токтоболотов работал в Министерстве по миграции и занятости КР в России, был вице-консулом Посольства КР в РФ.

О кадровых перестановках с 30 апреля — 4 мая читайте здесь.