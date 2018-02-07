Бишкекский горсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы

Бишкекский городской суд сегодня огласил приговор по уголовному делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Решение первой инстанции осталось без изменений: пять лет лишения свободы с конфискацией имущества с отсрочкой исполнения вердикта на 12 лет, пока младшей дочери Аиды Саляновой не исполнится 14.

После оглашения приговора в зале начали кричать: «Палачи! Позор!» Сторонники подсудимой требовали дать ей последнее слово, но суд, зачитав вердикт, удалился.

Аиду Салянову обвиняли в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи министром юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.