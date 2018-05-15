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Власть

Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан

Заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в судебной системе.

Манас Арабаев был назначен на эту должность в феврале 2015 года. 9 февраля 2018 года президент подписал указ о переназначении заведующих некоторыми отделами аппарата президента. Переназначение получил и Манас Арабаев.

Госчиновник высокого ранга Манас Арабаев оказывает давление на судей, рассматривающих дело Карганбека Самакова. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» 7 мая заявил экс-депутат Жогорку Кенеша Эсенгул Исаков. А спустя несколько дней юристы правовой клиники «Адилет» обратились к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой проверить информацию о незаконном вмешательстве должностных лиц в деятельность судей. «Ранее экс-глава Ленинского районного суда Бишкека Максуда Оморова в социальных сетях написала о существующей связи между бывшим генпрокурором Индирой Джолдубаевой, заведующим отделом аппарата президента Манасом Арабаевым и неким Алмазом Мааткасымовым», — говорится в просьбе «Адилета».
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