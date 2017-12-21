Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова

Телеканал НТС, вещающий в Кыргызстане и принадлежащий, по некоторым данным, депутату Жогорку Кенеша Омурбеку Бабанову, оказался в эпицентре скандала.

Почему нагрянули судебные исполнители

19 декабря в офис компании пришли судебные исполнители Межрайонного суда Бишкека в сопровождении сотрудников милиции. Они передали руководству НТС определение судьи Айдарбека Алымкулова.

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В нем указано, что истцом выступает компания Grexton Capital Ltd, интересы которой представляет юрист Елена Дзимидович. Ответчиками являются ОсОО «Траст медиа» и «Аянт», третьими лицами — НТС и Госрегистр Аламудунского района.

Елена Дзимидович пояснила, что 14 октября 2011 года «Аянт» прекратил свою деятельность. 100 процентов доли было передано новому ОсОО — «Траст медиа», учредителем которого выступают Людмила Мухамедалиева и Айнура Мусабаева. Смена собственности произошла на основании решения Межрайонного суда Бишкека и определения апелляционной инстанции Бишкекского городского суда.

Елена Дзимидович добавила, что ОсОО «Аянт», по ее данным, принадлежало Омурбеку Бабанову. По словам юриста, в апреле 2010 года после известных событий, в результате которых был свергнут и бежал из страны Курманбек Бакиев, Бабанов эту компанию якобы отобрал. У кого именно, Дзимидович не знает.

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Предметом спора, по словам юриста, являются инвестиции Grexton Capital Ltd в сумме $2 миллиона 457 тысяч 126. Компания хочет их вернуть. Однако почему иск был подан только в декабре 2017 года, если компания «Аянт» прекратила свое существование шесть лет назад, Дзимидович объяснить не смогла.

Сама компания Grexton Capital Ltd зарегистрирована в офшоре. По некоторым данным, она входит в группу компаний сына свергнутого Курманбека Бакиева Максима.

Именно Grexton Capital Ltd выступила центральным звеном в цепочке фиктивного выкупа 100 процентов доли «БиМоКома» (включающей 51 процент компании Penwell) в 2005-2006 годах через подставные фирмы. Информация об этом появилась в июне 2011 года.

ООО «БиМоКом Лтд» зарегистрировал в 1999 году некий У.А. Баызбеков. Вскоре после регистрации — 5 июля 1999 года — оно получило от Национального агентства связи лицензию на предоставление услуг сотовой связи стандарта GSM за номером 99-092-КР. Но компания несколько лет не работала. В 2006 году «БиМоКом» трансформировался в MegaCom.

Как появился телеканал НТС

История НТС уходит в конец 1990-х, когда известный предприниматель Валерий Хон создал телеканал ВОССТ. Он прекратил вещание в 2001 году. Официальная версия — финансовые затруднения.

8 сентября 2002 года на базе ликвидированного ВОCСТа появляется новая телекомпания под названием НТС (Новая телевизионная сеть). Ее учредителем выступило ОсОО «Аянт».

Держателем 40 процентов акций «Аянта» был племянник Омурбека Бабанова — Жаныбек Сагадылда уулу.

С 24 июня 2004 года владельцы «Аянта» поменялись. В справке парламентской фракции «Ата Мекен», которую социалисты рассмотрели на своем заседании в августе 2012 года, а именно тогда под Омурбеком Бабановым (он возглавлял правительство. — Прим. ИА «24.kg») зашаталось премьерское кресло, указано, что новым хозяином стала компания MANSFIELD INTERNETIONAL INC. Она зарегистрирована в офшоре Сейшельских островов. Активы учредителя НТС оформляются на некоего Георга Коха, гражданина Германии.

24 октября 2007 года участники меняются: вместо Георга Коха появляется бишкекчанин Ваха Мальсагов.

В июне 2009 года вместо MANSFIELD INTERNETIONAL INC и господина Мальсагова владельцем 100-процентной доли становится Stonebridge Holdings Ltd, зарегистрированная в офшоре Белиза.

Тогда же, по данным «Ата Мекена», Максим Бакиев получил полный контроль над каналом НТС.

Долю Вахи Мальсагова, отмечалось в депутатских документах, купили всего за $17,5 тысячи.

НТС и Омурбек Бабанов

В 2010 году, после апрельских событий, телеканал НТС снова меняет владельцев. Бразды правления возвращаются «Аянту», во владение которого опять вступил Омурбек Бабанов. В 2011 году состоялась передача НТС правопреемнице «Аянта» — компании «Траст медиа».

В 2013 году, как рассказала журналистам Елена Дзимидович, в качестве учредителя компании появился некий Данияр Мырзаев.

«Как нам стало известно, в 2014 году Мырзаев отдает свою долю Омурбеку Бабанову. А в 2015-м Бабанов вновь возвращает активы Мырзаеву», — пояснила Елена Дзимидович.

След Максима Бакиева

19 декабря 2017 года в социальных сетях появилась информация о том, что захватывают канал. Журналист Азият Жекшеев сообщил, что в здание НТС зашли люди в форме.

Глава НТС Жайнак Усен уулу рассказал, что судебные исполнители Межрайонного суда пришли арестовывать имущество, оцепили здание и потребовали прервать эфир.

Судоисполнители показали определение суда, где указаны две неизвестные Усену уулу фирмы, которые судятся друг с другом.

Представители Судебного департамента дали руководству НТС отсрочку на проведение эфира до 20 декабря.

Елена Дзимидович позже подтвердила журналистам, что представляет интересы компании Grexton Capital Ltd.

Доверенность на право представления интересов ей выдал ближайший соратник Максима Бакиева — Сергей Костырин.

Начало передела собственности?

Юрист Елена Дзимидович утверждает, что лично с клиентом, то есть Сергеем Костыриным, она не знакома. Как и не знает, где конкретно зарегистрирована фирма, которая ее наняла.

Объясняясь перед журналистами на пресс-конференции, представитель Grexton Capital Ltd Елена Дзимидович отметила, что Омурбек Бабанов не является учредителем телекомпании НТС.

Сам Омурбек Бабанов поспешно для человека, не имеющего отношения к НТС, прокомментировал происходящее.

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«Телеканал НТС захватывают рейдерским путем, запрещая вещание и используя суд. Неужели мы докатились до того, что в Кыргызстане теперь защищают и представляют интересы Максима Бакиева? Неужели юридические документы — это просто клочок бумаги, справедливость — ничто, а главная цель — закрыть или отобрать независимый, частный телеканал?» — говорится в его комментарии.

Касаясь темы эфира, Елена Дзимидович отметила, что опись имущества не влияет на работу канала в целом. По ее словам, на имущество НТС наложен арест, но это не мешает проводить эфиры.

Депутаты парламента из фракции «Республика — Ата Журт», которую до недавнего времени возглавлял Бабанов, вслед за ним заявили, что это рейдерский захват.

Алтынай Омурбекова и Кенжебек Бокоев намерены поднять вопрос о ситуации на НТС на заседании парламента.