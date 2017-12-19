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Общество

Что происходит в офисе НТС? Сотрудники называют происходящее захватом

Руководство телекомпании НТС называет сегодняшний инцидент рейдерским захватом. 

По словам генерального директора телеканала Жайнака Усена уулу, сегодня в офис ворвались судебные исполнители Межрайонного суда Бишкека в сопровождении  милиции. Они потребовали прекратить вещание и оцепили здание.

Жайнак Усен уулу отметил, что в определении суда речь идет о двух компаниях. Спор между ними идет давно и носит имущественный характер. Какое отношение к ним имеет НТС, которая никогда не была аффилирована ни с одной, ни другой, журналисты канала не понимают. 

Юристы НТС будут обжаловать такое судебное определение. 

К журналистам приехала бывший вице-спикер Алтынай Омурбекова. Она назвала происходящее политическим заказом и попыткой закрыть неугодный канал.
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