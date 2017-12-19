Что происходит в офисе НТС? Глава телеканала рассказал подробности

Глава телеканала НТС Жайнак Усен уулу рассказал ИА «24.kg», что происходит сейчас в офисе телекомпании и на каком основании судебные исполнители межрайонного суда Бишкека пришли в сопровождении милиции арестовывать имущество, оцепив здание и требуя прервать эфир.

По его словам, пришедшие судоисполнители показали определение суда, где указаны две неизвестные Жайнаку Усену уулу фирмы, которые судятся друг с другом. Почему и по какой причине в качестве осприваемого объекта, подлежащего аресту, указан НТС, в руководстве телеканала не знают.

Мы сейчас разбираемся. Я впервые слышу об этих компаниях. Какое они имеют отношение к нам, непонятно. Жайнак Усен уулу

Он добавил, что журналисты канала пригласили правозащитников и омбудсмена Кубата Оторбаева. «Сотрудники милиции и судебные исполнители не дают нам работать, причем не ясно, на каком основании», — заявил Жайнак Усен уулу.

Телеканал принадлежит депутату парламента Омурбеку Бабанову.