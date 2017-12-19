В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову

В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий депутату Омурбеку Бабанову, находящемуся за пределами страны. Об этом ИА «24.kg» сообщили журналисты кыргызской редакции.

По его словам, несколько минут назад в здание ворвались неизвестные люди в сопровождении милиции, представились судебными исполнителями и потребовали генерального директора. «Они заявили, что по решению суда (но я не знаю, что это за решение и какого суда) здание приказали опечатать вместе с оборудованием и прервать эфир. Наши юристы сейчас ведут с ними переговоры. Жайнак Усен уулу (глава телеканала. — Прим. ИА «24.kg») находится в отъезде», — отметил журналист.

По данным ГУВД Бишкека, на телеканал прибыли судебные исполнители Межрайонного суда столицы.

Омурбек Бабанов сложил полномочия главы парламентской фракции «Республика — Ата Журт». Он прислал заявление. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК КР, включая призывы к изменению конституционного строя и разжигание межнациональной розни. Следствие ведет ГКНБ.