Что происходит вокруг НТС? Телеканал может прекратить вещание уже завтра

Телеканал НТС может прекратить вещание уже завтра. Об этом сообщили на пресс-конференции руководители компании.

По их словам, судебные исполнители Межрайонного суда Бишкека дали отсрочку том-менеджменту НТС до 11.00 20 декабря.

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Руководство телеканала расценивает произошедшее, как попытку рейдерского захвата, и обещали сделать все, чтобы его вещание продолжилось. Юристы, представляющие интересы НТС, отметили, что опротестуют решение о наложении ареста на оборудование и имущество канала.

Напомним, сегодня вечером в офис телекомпании пришли судебные приставы в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd Елена Демидович.

Известно, что вышеуказанная компания зарегистрирована в оффшорной зоне и по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева, Максима. Именно она выступила центральным звеном в цепочке фиктивного выкупа через подставные фирмы 100 процентов доли «БиМоКома» (включающей 51 процент компании Penwell) в 2005-2006 годах.

По словам Елены Демидович и согласно определению Межрайонного суда, оборудование телеканала НТС должно быть описано, имущество арестовано, а здание опечатано до вынесения судебного решения.

Grexton Capital Ltd подало иск к нескольким компаниям, юридическим и физическим лицам. «Ответчиками по делу проходят ОсОО «Трастмеди» и «Аян», а третьими лицами — НТС и Госрегистр Аламудунского района», — пояснил генеральный директор телеканала Жайнак Усен уулу.