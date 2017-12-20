Дзимидович не знает, где зарегистрирована компания, которую она представляет

Представитель Grexton Capital Ltd. в Кыргызстане Елена Дзимидович на пресс-конференции заявила, что не знает, где конкретно зарегистрирована фирма.

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По ее словам, компания зарегистрирована или в Англии, или на Вергинских островах, а может в Белизе.

«Я буду участвовать на процессах, а также вести переговоры, если они будут. Конечная цель — вернуть инвестиции моего клиента», — сказала Дзимидович.

Напомним, накануне вечером в офис телекомпании НТС пришли судебные исполнители в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович.

Эта компания зарегистрирована в офшорной зоне и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.

По словам Елены Дзимидович и согласно определению Межрайонного суда, оборудование телеканала НТС должно быть описано, имущество арестовано, а здание опечатано до вынесения судебного решения.

Grexton Capital Ltd. подала иск к нескольким компаниям, юридическим и физическим лицам. «Ответчиками по делу проходят ОсОО «Трастмеди» и «Аян», а третьими лицами — НТС и Госрегистр Аламудунского района», — пояснил генеральный директор телеканала Жайнак Усен уулу.