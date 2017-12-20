Елена Дзимидович: Омурбек Бабанов не является учредителем телекомпании НТС

Адвоката Grexton Capital Ltd. Елену Дзимидович не впустили в здание телеканала НТС. Об этом она сама заявила на пресс-конференции.
По ее словам, вчера ее выгнали из здания, а сегодня вежливо попросили уйти. «Мне позвонили судебные исполнители, сказали, чтобы я присутствовала на описи. Я имею на это право. Меня не впустили, сказали, что частная собственность. Я уехала. Потом мне перезвонил судоисполнитель, сказал, что представители НТС просят мою доверенность. Я ответила, что не вернусь, и решила сделать пресс-конференцию», - сказала Елена Дзимидович.
Она также отметила, что Омурбек Бабанов не является учредителем телекомпании НТС. Им, по ее словам, является некий Данияр Мырзаев.
Напомним, накануне вечером в офис телекомпании пришли судебные исполнители в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович.
Эта компания зарегистрирована в офшорной зоне и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.