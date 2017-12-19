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Общество

Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов прокомментировал ситуацию вокруг НТС

Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов, который находится за пределами Кыргызстана, прокомментировал ситуацию вокруг канала НТС, учредителем которого он является. Заявление появилось на его странице в Facebook.

В частности, политик отметил, что «случилось невообразимое». «Телеканал НТС захватывают рейдерским путем, запрещая вещание и используя суд. Неужели мы докатились до того, что в Кыргызстане теперь защищают и представляют интересы Максима Бакиева? Неужели юридические документы — это просто клочок бумаги, справедливость — ничто, а главная цель — закрыть или отобрать независимый, частный телеканал?», — говорится в его комментарии.

Напомним, сегодня вечером в офис телекомпании пришли судебные приставы в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd Елена Демидович. Руководство НТС назвало происходящее попыткой рейдерского захвата.

Как отметила пресс-служба Судебного департамента, речи о захвате телеканала не идет. Во исполнение решения суда имущество НТС должны арестовать для обеспечения его сохранности. По договоренности с руководством телеканала данное действие перенесено на завтра, 20 декабря 2017 года.
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