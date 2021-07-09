Кто на прививку? Вакцинация от COVID-19 обходится в 10 раз дешевле лечения

Кыргызстан занимает 160-е место в мире по числу вакцинированных. Хуже ситуация только в самых низкоразвитых странах Африки и государствах, охваченных гражданской войной. При этом в Минздраве КР с уверенностью заявляют, что нехватки вакцин нет.
Лучшая вакцина — та, что доступнаРанее чиновники обещали обеспечить кыргызстанцам выбор нескольких вакцин. Сейчас же доступен ограниченный объем российской вакцины «Спутник V», и не во всех регионах страны. Китайский препарат Vero Cell компании Sinopharm остался только для тех, кто получает второй компонент. Его новая партия ожидается уже около месяца. Поставки AstraZeneca в рамках механизма COVAX тоже постоянно откладываются. Непонятная ситуация возникла и с казахской вакциной.
В чем сложности у Кыргызстана? Почему население регулярно кормят завтраками, обещая доставить то одну вакцину, то другую? А по сути практически ничего нет.
«Министерство здравоохранения и социального развития постоянно ведет переговоры на самом высоком уровне для обеспечения поставок, а также осуществляет мониторинг спроса, чтобы обеспечить вакцинами желающих. Нехватки вакцин не фиксируется», — заявил 24.kg замминистра Улук-Бек Бектурганов.
Интересная позиция однако. Нехватки нет, когда ты идешь в любую поликлинику и тебе на выбор предлагают четыре вакцины, как в некоторых государствах. У нас же до сих пор мизерное количество препаратов от коронавируса, и есть приоритетные группы — лица старше 60 лет, медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями.
Из крайности в крайностьМногих возмутил недавний приказ Минздрава об обязательной вакцинации медработников в месячный срок. Шквал критики обрушился от пользователей соцсетей. Эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова считает, что приказ приведет к запугиваниям, увольнениям и лишению зарплаты медработников.
«Если человек заходит в красную зону, конечно, мы должны о нем позаботиться. Сначала медиков обучили и обеспечили средствами индивидуальной защиты, дальнейшая степень защиты — это вакцинация. Сейчас наша задача — привить медиков, учителей, социальных работников. Иначе просто некому будет оказывать помощь населению, некому учить детей. Нужно восстанавливать жизнедеятельность страны, экономику», — подчеркнул замминистра здравоохранения Бакыт Джангазиев.
Даже когда вакцина была доступной, среди населения не было ажиотажного спроса. Очередей в пунктах вакцинации не наблюдалось за исключением нескольких дней. После обеда посетителей обычно почти нет.
«Люди опасаются, в том числе чипирования, либо думают, что вакцинация ни к чему. И то и другое в корне неверно, — отметил Улук-Бек Бектурганов. — Будем работать над повышением спроса и доверия населения. Планируем запустить национальную программу по коммуникации в области вакцинации при партнерстве и поддержке донорского и бизнес-сообщества. В некоторых странах, например в Сингапуре, вакцины от ковида вносят в календарь обязательных наряду с вакциной от гриппа и другими».
Ограничений пока не будетВ отдельных государствах пытаются ввести ограничения для непривитых. Таких граждан предлагают не пускать в точки общепита, самолеты, университеты. В соседнем Казахстане уже ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.
Будут ли в Кыргызстане вводить подобные ограничения, учитывая ожидаемую крупную поставку в 1,2 миллиона доз вакцины и низкий спрос среди населения?
«Когда вакцина в нашей стране будет доступна в полной мере, то подобные мягкие методы для стимулирования к вакцинированию, возможно, будут стоять на повестке», — не исключил Бакыт Джангазиев.
«Но это еще впереди, пока рано говорить о каких-либо ограничениях. По мере договоренностей обязательно сообщим», — добавил его коллега Улук-Бек Бектурганов.
Пока же в качестве мотивации граждан, получивших вакцину, в КР обещают небольшие бонусы от операторов связи: пакеты интернета, бесплатный просмотр контента и другое.
Лучше предупредитьСМИ пестрят сообщениями о появлении новых, более контагиозных штаммов. Очередной подъем заболеваемости в том числе произошел из-за этого.
Почему появляются новые штаммы? «Потому что остаются те, кто не хочет вакцинироваться. Но они должны понимать, что отвечают не только за себя, но и за свое окружение. Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Если будет выбор — вакцинироваться или нет, тогда получается, что смысла в кампании вообще нет», — пояснили представители Минздрава.
Но при этом мы все хотим снять маски, ходить в кинотеатры, как раньше, хотим видеться и обниматься с близкими. Пока мы не победим коронавирус, это будет невозможно.Бакыт Джангазиев
Несколько лет назад в Кыргызстане произошла вспышка кори из-за прослойки отказников. Их законное право отказаться от прививок поставило под удар тех, у кого было такое же законное право на здоровое общество. У каждого своя правда, но мы живем в социуме, в одной стране, где каждый должен нести ответственность и перед собой, и перед своим окружением.
Специалисты признают: ни одна вакцина в мире против любого заболевания не дает стопроцентного иммунитета. У каждой есть своя погрешность. Но есть такое понятие, как «иммунная память». Это позволяет легче перенести недуг в случае заболевания.
При этом экономические выгоды вакцинации налицо: в среднем лечение одного больного COVID-19, по данным Минздрава, обходится в 17 тысяч сомов. Вакцинация же двумя компонентами стоит около 1,7 тысячи сомов, то есть в 10 раз дешевле. При этом вакцину государство предоставляет гражданам бесплатно, а за лекарства пациентам нередко приходится платить самим.
Согласно проведенному Минздравом анализу, невакцинированные в два раза чаще нуждаются в госпитализации, чем те, кто получил прививку. Заболеваемость среди невакцинированных в 16 раз выше, чем среди привитых.
Выбор предстоит каждому сделать свой.