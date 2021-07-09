Кто на прививку? Вакцинация от COVID-19 обходится в 10 раз дешевле лечения

Кыргызстан занимает 160-е место в мире по числу вакцинированных. Хуже ситуация только в самых низкоразвитых странах Африки и государствах, охваченных гражданской войной. При этом в Минздраве КР с уверенностью заявляют, что нехватки вакцин нет.

Лучшая вакцина — та, что доступна

Ранее чиновники обещали обеспечить кыргызстанцам выбор нескольких вакцин. Сейчас же доступен ограниченный объем российской вакцины «Спутник V», и не во всех регионах страны. Китайский препарат Vero Cell компании Sinopharm остался только для тех, кто получает второй компонент. Его новая партия ожидается уже около месяца. Поставки AstraZeneca в рамках механизма COVAX тоже постоянно откладываются . Непонятная ситуация возникла и с казахской вакциной.

В чем сложности у Кыргызстана? Почему население регулярно кормят завтраками, обещая доставить то одну вакцину, то другую? А по сути практически ничего нет.

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«Министерство здравоохранения и социального развития постоянно ведет переговоры на самом высоком уровне для обеспечения поставок, а также осуществляет мониторинг спроса, чтобы обеспечить вакцинами желающих. Нехватки вакцин не фиксируется», — заявил 24.kg замминистра Улук-Бек Бектурганов.

Интересная позиция однако. Нехватки нет, когда ты идешь в любую поликлинику и тебе на выбор предлагают четыре вакцины, как в некоторых государствах. У нас же до сих пор мизерное количество препаратов от коронавируса, и есть приоритетные группы — лица старше 60 лет, медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями.

Кстати, в условиях пандемии эксперты советуют делать любую доступную вакцину, не дожидаясь появления выбора.

Из крайности в крайность

Многих возмутил недавний приказ Минздрава об обязательной вакцинации медработников в месячный срок. Шквал критики обрушился от пользователей соцсетей. Эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова считает , что приказ приведет к запугиваниям, увольнениям и лишению зарплаты медработников.

«Если человек заходит в красную зону, конечно, мы должны о нем позаботиться. Сначала медиков обучили и обеспечили средствами индивидуальной защиты, дальнейшая степень защиты — это вакцинация. Сейчас наша задача — привить медиков, учителей, социальных работников. Иначе просто некому будет оказывать помощь населению, некому учить детей. Нужно восстанавливать жизнедеятельность страны, экономику», — подчеркнул замминистра здравоохранения Бакыт Джангазиев.

Однако почему сами медики отказываются вакцинироваться и подают такой же пример населению?

Даже когда вакцина была доступной, среди населения не было ажиотажного спроса. Очередей в пунктах вакцинации не наблюдалось за исключением нескольких дней. После обеда посетителей обычно почти нет.

«Люди опасаются, в том числе чипирования, либо думают, что вакцинация ни к чему. И то и другое в корне неверно, — отметил Улук-Бек Бектурганов. — Будем работать над повышением спроса и доверия населения. Планируем запустить национальную программу по коммуникации в области вакцинации при партнерстве и поддержке донорского и бизнес-сообщества. В некоторых странах, например в Сингапуре, вакцины от ковида вносят в календарь обязательных наряду с вакциной от гриппа и другими».

Ограничений пока не будет

В отдельных государствах пытаются ввести ограничения для непривитых. Таких граждан предлагают не пускать в точки общепита, самолеты университеты . В соседнем Казахстане уже ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.

Будут ли в Кыргызстане вводить подобные ограничения, учитывая ожидаемую крупную поставку в 1,2 миллиона доз вакцины и низкий спрос среди населения?

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«Когда вакцина в нашей стране будет доступна в полной мере, то подобные мягкие методы для стимулирования к вакцинированию, возможно, будут стоять на повестке», — не исключил Бакыт Джангазиев.

«Но это еще впереди, пока рано говорить о каких-либо ограничениях. По мере договоренностей обязательно сообщим», — добавил его коллега Улук-Бек Бектурганов.

Пока же в качестве мотивации граждан, получивших вакцину, в КР обещают небольшие бонусы от операторов связи: пакеты интернета, бесплатный просмотр контента и другое.

Лучше предупредить

СМИ пестрят сообщениями о появлении новых, более контагиозных штаммов . Очередной подъем заболеваемости в том числе произошел из-за этого.

Почему появляются новые штаммы? «Потому что остаются те, кто не хочет вакцинироваться. Но они должны понимать, что отвечают не только за себя, но и за свое окружение. Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Если будет выбор — вакцинироваться или нет, тогда получается, что смысла в кампании вообще нет», — пояснили представители Минздрава.

Но при этом мы все хотим снять маски, ходить в кинотеатры, как раньше, хотим видеться и обниматься с близкими. Пока мы не победим коронавирус, это будет невозможно. Бакыт Джангазиев

Несколько лет назад в Кыргызстане произошла вспышка кори из-за прослойки отказников. Их законное право отказаться от прививок поставило под удар тех, у кого было такое же законное право на здоровое общество. У каждого своя правда, но мы живем в социуме, в одной стране, где каждый должен нести ответственность и перед собой, и перед своим окружением.

Специалисты признают: ни одна вакцина в мире против любого заболевания не дает стопроцентного иммунитета. У каждой есть своя погрешность. Но есть такое понятие, как «иммунная память». Это позволяет легче перенести недуг в случае заболевания.

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При этом экономические выгоды вакцинации налицо: в среднем лечение одного больного COVID-19, по данным Минздрава, обходится в 17 тысяч сомов. Вакцинация же двумя компонентами стоит около 1,7 тысячи сомов, то есть в 10 раз дешевле. При этом вакцину государство предоставляет гражданам бесплатно, а за лекарства пациентам нередко приходится платить самим.

Согласно проведенному Минздравом анализу, невакцинированные в два раза чаще нуждаются в госпитализации, чем те, кто получил прививку. Заболеваемость среди невакцинированных в 16 раз выше, чем среди привитых.

Выбор предстоит каждому сделать свой.