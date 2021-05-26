Вакцина от COVID-19. Все, что вы еще не знали

Почти за два месяца в Кыргызстане вакцинировалось от коронавируса всего около 75 тысяч человек, в том числе второй дозой — только треть из них.
Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60-70 процентов взрослого населения. Очевидно, этот показатель мы достигнем еще не скоро.
24.kg уже рассказывало об основных правилах и рекомендациях относительно прививок от COVID-19. Однако читатели продолжают присылать интересующие их вопросы. На них ответили представители центра иммунопрофилактики Бишкекского ЦГСЭН и Республиканского центра иммунопрофилактики.
Если первый компонент я получил в Бишкеке, могу ли второй получить в другом населенном пункте, к примеру, в Оше или Нарыне?
Да, конечно. База данных вакцинируемых единая для всей республики. При себе нужно иметь паспорт.
Можно ли получить второй компонент раньше или позже назначенного срока?
Вторую дозу вакцины компании Sinopharm можно получить в промежутке через 21-28 дней, российский «Спутник V» — строго через 21 день.
Будет ли эффект, если нарушить положенный срок получения второго компонента?
Ожидаемого эффекта, конечно, не будет. Срок устанавливают специально для выработки иммунитета. В инструкции строго написано — получить вакцину ни позже, ни раньше установленного срока.
Перед получением второго компонента человек заболел ОРВИ или у него обострилось хроническое заболевание. Стоит ли получать вакцину?
Делать это нужно только на здоровом фоне. Лучше переждать. Следует оповестить о своем состоянии семейного врача.
Нужно ли носить маску после вакцинации?
Да. Санитарный режим нужно соблюдать как минимум еще 14 дней после получения второго компонента, пока не выработается иммунитет.
Могу ли я заразиться COVID-19 после получения прививки?
Эффективность Sinopharm, к примеру, составляет около 91 процента. То есть еще около 9 процентов остается незащищенными. Но если человек получил двукратно прививку и заболеет, то он перенесет недуг в более легкой форме. Иммунитет все равно остается на клеточном уровне.
То есть самоизоляция после вакцинации не нужна?
Нет.
Кто может получить вакцину?
Вакцину Sinopharm может получить любой желающий старше 18 лет, «Спутник V» — только лица старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Кому противопоказаны прививки?
Беременным, кормящим матерям, людям, имеющим аллергические реакции.
Кроме противопоказаний, есть меры предосторожности — для лиц с хроническими заболеваниями (иммунодефицитными, онкологическими, сердечно-сосудистыми). Все зависит от состояния вакцинируемых, периода и течения заболевания. Решение об их вакцинации будут принимать после осмотра и опроса. На здоровом фоне причин для отказа в вакцинации нет.
Сколько дней нельзя пить алкоголь после вакцинации?
Минимум три дня. Именно в этот период могут проявиться побочные явления. Все зависит от состояния организма, если на вакцину есть какой-то иммунный ответ, то употребление алкоголя может усугубить состояние.
Где можно получить вакцину?
Временные прививочные пункты развернуты во всех регионах республики. Адреса доступны на сайте Республиканского центра укрепления здоровья.
Не хочу стоять в очереди. Можно ли записаться онлайн?
Да, но не везде. В начале мая запустили электронную очередь в пилотном режиме для пунктов вакцинации Бишкека.
Для записи необходимо:
- пройти по ссылке: vc.emed.gov.kg;
- выбрать «Электронная очередь»;
- заполнить предлагаемые поля, выбрать предпочитаемый пункт вакцинации;
- выбрать удобную дату и время для записи на вакцинацию;
- после скачать талон для электронной очереди на мобильное устройство и в случае необходимости предъявить его.