Вакцина от COVID-19. Все, что вы еще не знали

Почти за два месяца в Кыргызстане вакцинировалось от коронавируса всего около 75 тысяч человек, в том числе второй дозой — только треть из них.

Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60-70 процентов взрослого населения. Очевидно, этот показатель мы достигнем еще не скоро.

24.kg уже рассказывало об основных правилах и рекомендациях относительно прививок от COVID-19. Однако читатели продолжают присылать интересующие их вопросы. На них ответили представители центра иммунопрофилактики Бишкекского ЦГСЭН и Республиканского центра иммунопрофилактики.

1 Если первый компонент я получил в Бишкеке, могу ли второй получить в другом населенном пункте, к примеру, в Оше или Нарыне? Да, конечно. База данных вакцинируемых единая для всей республики. При себе нужно иметь паспорт.

2 Можно ли получить второй компонент раньше или позже назначенного срока? Вторую дозу вакцины компании Sinopharm можно получить в промежутке через 21-28 дней, российский «Спутник V» — строго через 21 день.

3 Будет ли эффект, если нарушить положенный срок получения второго компонента? Ожидаемого эффекта, конечно, не будет. Срок устанавливают специально для выработки иммунитета. В инструкции строго написано — получить вакцину ни позже, ни раньше установленного срока.

4 Перед получением второго компонента человек заболел ОРВИ или у него обострилось хроническое заболевание. Стоит ли получать вакцину? Делать это нужно только на здоровом фоне. Лучше переждать. Следует оповестить о своем состоянии семейного врача.

5 Нужно ли носить маску после вакцинации? Да. Санитарный режим нужно соблюдать как минимум еще 14 дней после получения второго компонента, пока не выработается иммунитет.

6 Могу ли я заразиться COVID-19 после получения прививки? Эффективность Sinopharm, к примеру, составляет около 91 процента. То есть еще около 9 процентов остается незащищенными. Но если человек получил двукратно прививку и заболеет, то он перенесет недуг в более легкой форме. Иммунитет все равно остается на клеточном уровне.

7 То есть самоизоляция после вакцинации не нужна? Нет.

8 Кто может получить вакцину? Вакцину Sinopharm может получить любой желающий старше 18 лет, «Спутник V» — только лица старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

9 Кому противопоказаны прививки? Беременным, кормящим матерям, людям, имеющим аллергические реакции. Кроме противопоказаний, есть меры предосторожности — для лиц с хроническими заболеваниями (иммунодефицитными, онкологическими, сердечно-сосудистыми). Все зависит от состояния вакцинируемых, периода и течения заболевания. Решение об их вакцинации будут принимать после осмотра и опроса. На здоровом фоне причин для отказа в вакцинации нет.

10 Сколько дней нельзя пить алкоголь после вакцинации? Минимум три дня. Именно в этот период могут проявиться побочные явления. Все зависит от состояния организма, если на вакцину есть какой-то иммунный ответ, то употребление алкоголя может усугубить состояние.

11 Где можно получить вакцину? Временные прививочные пункты развернуты во всех регионах республики. Адреса доступны на сайте Республиканского центра укрепления здоровья.