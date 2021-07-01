Третья волна COVID-19. Кыргызстан на пути к худшему варианту развития ситуации

За последние сутки в Кыргызстане зарегистрировано почти 2 тысячи новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, в том числе 1 тысяча 490 в Бишкеке. Такого не было даже во время «черного июля».
Неделю назад эксперты прогнозировали резкое ухудшение эпидемиологической ситуации и передали свой анализ в Минздрав и кабмину. Прислушались ли чиновники и что сейчас делать, чтобы система здравоохранения вконец не захлебнулась? Об этом 24.kg рассказал специалист по общественному здравоохранению, директор программы общественного здравоохранения фонда «Сорос — Кыргызстан» Айбек Мукамбетов.
— Мы представили три сценария: оптимистический, реалистичный и пессимистичный. И снова мы пошли по пессимистическому сценарию.
Наша группа работает над моделированием сценариев развития эпидемии с 2020 года. В прошлом году мы попали в точку и с первой волной, и со второй, и даже с уровнем смертности. В этом выбрали два подхода. Продолжаем работать с Оксфордом по прогнозированию до конца 2021-го, скоро будет презентован отчет по моделированию влияния стратегии вакцинации на ход эпидемии. Напишем сценарий, где иммунизация предусматривает быстрый охват и определенные таргетные группы и как это повлияет на уровень смертей и снижение бремени системы здравоохранения.
Вторая стратегия работы — прогнозирование оперативное, краткосрочное. Эту методологию разработали наши казахские коллеги, эпидемиологи. Они обучили группу эпидемиологов в Кыргызстане.
Свои аналитические наблюдения мы передаем в Минздрав каждые две недели. Последней аналитикой мы не могли не поделиться с широкой публикой, поскольку ситуация резко ухудшалась. В Минздраве нас оперативно выслушали, пригласили на заседание штаба, позже встретились с главой кабмина, где мы подробно рассказали о возможных рисках и дали рекомендации.
— К вам прислушались, советы учли?
— Да, однозначно. Рекомендации не просто приняты к сведению, но и включены в меры республиканского штаба по подготовке к ухудшению ситуации.
К примеру, мы рекомендовали как можно быстрее развернуть красную зону в одном из родильных домов для всех рожениц или беременных с подозрением/имеющих COVID-19. Уже прорабатывается вопрос обеспечения гемодиализом пациентов, заболевших коронавирусом. Очень серьезные дискуссии были и по дневным стационарам. Мы стояли насмерть против их открытия, и на данный момент их нигде, кроме города Оша, нет в том виде, каком они работали в прошлом году.
В Бишкеке дневные стационары подготовили, но не запустили. В прошлом году это был рассадник инфекции. Но свою положительную роль они все равно в столице сыграли — когда была паника и полный коллапс, люди могли обратиться за медицинской помощью.
Вместо них мы рекомендовали развернуть сортировочные пункты. Больных с легким течением будут отправлять на амбулаторный режим лечения, тяжелых — в специализированные стационары.
— Где должны проводить сортировку?
— Возможно на базе переформатированных дневных стационаров или на базе действующих ковидариев.
Также мы рекомендовали развернуть ковидный стационар, где есть хорошая реанимация. Насколько мы знаем, это тоже было сделано — в НХЦ, можно было бы попробовать также открыть в БНИЦТиО.
Начали работу по кислородным станциям, запуску заводов, которые будут производить кислород для больниц.
То есть нельзя сказать, что ничего не приняли во внимание.
— С чем связан такой рост заболеваемости?
— Есть три главных причины. Во-первых, низкий охват вакцинацией, во-вторых, несоблюдение людьми мер безопасности (ношение масок, дистанцирование). Но даже в развитых странах мира сложно заставить людей носить везде маски. Третья причина — дельта штамм. Он более контагиозен, риск госпитализации в два раза выше, тяжелое течение и так далее.
Только одна из этих причин — полностью прерогатива кабмина. Это вакцинация. Дельта штамм распространяется во всем мире. Посмотрите на Израиль. В Великобритании начался рост заболеваемости детей от 5-9 до 20 лет. А ведь там кампания по вакцинации прошла успешно. Это говорит о необходимости вакцинации подростков и молодых людей до 20 лет. Такая же ситуация может быть и у нас. Посмотрите на пациентов стационаров, состав помолодел заметно. К сожалению, это дельта штамм.
— Какой выход вы видите?
— Сейчас очень важный момент — быстро закупить вакцину и выбрать, продвигать правильную стратегию вакцинации. Иначе мы столкнемся и с четвертой волной — в ноябре, и весной 2022-го.
— Получается, сейчас единственный выход — вакцинация?
— Да. Нужна быстрая, широкомасштабная кампания по вакцинации, скажем, с июля по декабрь. Самое главное — это реалистично. Нужно охватить группы риска в возрасте 50+ и большое количество общего населения. Тогда, как показывает опыт других стран, кривая заболеваемости резко пойдет вниз. Мы достигнем коллективного иммунитета.
— Вы поддерживаете обязательную вакцинацию? Или у человека должно быть право выбора?
— Мне кажется, лучше мотивировать людей, стимулировать, убеждать получить прививку от коронавируса. На собственном примере показывать, правильно информировать. Насильно мил не будешь.
Люди решатся, пойдут в поликлинику, а вакцин нет. Даже если сейчас их привезут, нужно такую кампанию провести, чтобы каждый третий сам пошел за вакциной.
— Когда все это закончится?
— Когда появится коллективный иммунитет (у 70 процентов от общего населения). Пока говорить об этом рано.