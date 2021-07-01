Третья волна COVID-19. Кыргызстан на пути к худшему варианту развития ситуации

За последние сутки в Кыргызстане зарегистрировано почти 2 тысячи новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, в том числе 1 тысяча 490 в Бишкеке. Такого не было даже во время «черного июля».

Неделю назад эксперты прогнозировали резкое ухудшение эпидемиологической ситуации и передали свой анализ в Минздрав и кабмину. Прислушались ли чиновники и что сейчас делать, чтобы система здравоохранения вконец не захлебнулась? Об этом 24.kg рассказал специалист по общественному здравоохранению, директор программы общественного здравоохранения фонда «Сорос — Кыргызстан» Айбек Мукамбетов.

— Мы представили три сценария: оптимистический, реалистичный и пессимистичный. И снова мы пошли по пессимистическому сценарию.

Наша группа работает над моделированием сценариев развития эпидемии с 2020 года. В прошлом году мы попали в точку и с первой волной, и со второй, и даже с уровнем смертности. В этом выбрали два подхода. Продолжаем работать с Оксфордом по прогнозированию до конца 2021-го, скоро будет презентован отчет по моделированию влияния стратегии вакцинации на ход эпидемии. Напишем сценарий, где иммунизация предусматривает быстрый охват и определенные таргетные группы и как это повлияет на уровень смертей и снижение бремени системы здравоохранения.

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Вторая стратегия работы — прогнозирование оперативное, краткосрочное. Эту методологию разработали наши казахские коллеги, эпидемиологи. Они обучили группу эпидемиологов в Кыргызстане.

Свои аналитические наблюдения мы передаем в Минздрав каждые две недели. Последней аналитикой мы не могли не поделиться с широкой публикой, поскольку ситуация резко ухудшалась. В Минздраве нас оперативно выслушали, пригласили на заседание штаба, позже встретились с главой кабмина, где мы подробно рассказали о возможных рисках и дали рекомендации.

— К вам прислушались, советы учли?

— Да, однозначно. Рекомендации не просто приняты к сведению, но и включены в меры республиканского штаба по подготовке к ухудшению ситуации.

К примеру, мы рекомендовали как можно быстрее развернуть красную зону в одном из родильных домов для всех рожениц или беременных с подозрением/имеющих COVID-19. Уже прорабатывается вопрос обеспечения гемодиализом пациентов, заболевших коронавирусом. Очень серьезные дискуссии были и по дневным стационарам. Мы стояли насмерть против их открытия, и на данный момент их нигде, кроме города Оша, нет в том виде, каком они работали в прошлом году.

В Бишкеке дневные стационары подготовили, но не запустили. В прошлом году это был рассадник инфекции. Но свою положительную роль они все равно в столице сыграли — когда была паника и полный коллапс, люди могли обратиться за медицинской помощью.

В этом году такого коллапса не предвидится, паники не будет. Поэтому не стоит открывать дневные стационары.

Вместо них мы рекомендовали развернуть сортировочные пункты. Больных с легким течением будут отправлять на амбулаторный режим лечения, тяжелых — в специализированные стационары.

— Где должны проводить сортировку?

— Возможно на базе переформатированных дневных стационаров или на базе действующих ковидариев.

Также мы рекомендовали развернуть ковидный стационар, где есть хорошая реанимация. Насколько мы знаем, это тоже было сделано — в НХЦ, можно было бы попробовать также открыть в БНИЦТиО.

Начали работу по кислородным станциям, запуску заводов, которые будут производить кислород для больниц.

То есть нельзя сказать, что ничего не приняли во внимание.

— С чем связан такой рост заболеваемости?

— Есть три главных причины. Во-первых, низкий охват вакцинацией, во-вторых, несоблюдение людьми мер безопасности (ношение масок, дистанцирование). Но даже в развитых странах мира сложно заставить людей носить везде маски. Третья причина — дельта штамм. Он более контагиозен, риск госпитализации в два раза выше, тяжелое течение и так далее.

Только одна из этих причин — полностью прерогатива кабмина. Это вакцинация. Дельта штамм распространяется во всем мире. Посмотрите на Израиль. В Великобритании начался рост заболеваемости детей от 5-9 до 20 лет. А ведь там кампания по вакцинации прошла успешно. Это говорит о необходимости вакцинации подростков и молодых людей до 20 лет. Такая же ситуация может быть и у нас. Посмотрите на пациентов стационаров, состав помолодел заметно. К сожалению, это дельта штамм.

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— Какой выход вы видите?

— Сейчас очень важный момент — быстро закупить вакцину и выбрать, продвигать правильную стратегию вакцинации. Иначе мы столкнемся и с четвертой волной — в ноябре, и весной 2022-го.

— Получается, сейчас единственный выход — вакцинация?

— Да. Нужна быстрая, широкомасштабная кампания по вакцинации, скажем, с июля по декабрь. Самое главное — это реалистично. Нужно охватить группы риска в возрасте 50+ и большое количество общего населения. Тогда, как показывает опыт других стран, кривая заболеваемости резко пойдет вниз. Мы достигнем коллективного иммунитета.

— Вы поддерживаете обязательную вакцинацию? Или у человека должно быть право выбора?

— Мне кажется, лучше мотивировать людей, стимулировать, убеждать получить прививку от коронавируса. На собственном примере показывать, правильно информировать. Насильно мил не будешь.

При этом нельзя запускать информационную кампанию, не имея вакцин.

Люди решатся, пойдут в поликлинику, а вакцин нет. Даже если сейчас их привезут, нужно такую кампанию провести, чтобы каждый третий сам пошел за вакциной.

— Когда все это закончится?

— Когда появится коллективный иммунитет (у 70 процентов от общего населения). Пока говорить об этом рано.