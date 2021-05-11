COVID-19. Кыргызстанцы будут получать вакцину «Спутник V» на платной основе

Кыргызстанцы будут получать вакцину «Спутник V» на платной основе. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его словам, конечную стоимость антимонопольный комитет пока еще не установил.

Бесплатно этот препарат смогут получить лица старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, врачи, учителя и сотрудники МВД. Остальным желающим придется покупать.

Ранее в Кыргызстан поступило две партии российской вакцины по 20 тысяч доз (первый и второй компонент), из них 5 тысяч были в виде гумпомощи от РФ. Две дозы препарата обошлись Кыргызстану примерно в $20 (около 1,7 тысячи сомов).

Третья партия оставшихся 20 тысяч доз ожидается в конце мая.

«В апреле подписали договор на 1 миллион доз. В июне начнем поставлять партиями по 100-200 тысяч доз. До конца мая также поступит 420 тысяч доз AstraZeneca, она будет бесплатной. У людей появится выбор между китайской (Sinopharm), российской и европейской вакциной», — отметил Улук-Бек Бектурганов.

Напомним, Россия обещала Кыргызстану 500 тысяч доз «Спутника V» на грантовой основе. Задержки связаны с большой очередью других стран на препарат. Если гумпомощь поступит, то граждане КР, по словам замминистра, получат вакцину бесплатно.

В Кыргызстане кампания по вакцинации стартовала 29 марта. Вакцинированных, по данным на 8 мая, более 41 тысячи человек, в том числе второй дозой — 5,3 тысячи.