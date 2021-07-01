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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Вирус стал более агрессивным

Выявленные в Кыргызстане штаммы коронавируса более контагиозны, болезнь протекает тяжелее, нежели при прошлогоднем уханьском штамме. Об этом 24.kg сообщил главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Аалиев.

По его словам, структура вируса изменилась, он стал более агрессивным. «В первую очередь происходят поражения со стороны дыхательной системы, а потом — других органов», — сказал Гулжигит Аалиев.

Он отметил, что ситуация в больнице стабильная, на лечении находится около 400 пациентов. Сегодня около 40 пациентов выписали, начали принимать новых больных, пока места есть. Запаса медикаментов хватит до двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане выявлены все штаммы коронавируса: индийский, британский, южноафриканский, бразильский. «Последние резкие скачки количества заразившихся коронавирусом тоже связаны с этими мутациями. Скорость распространения этих мутировавших видов COVID-19 по сравнению с первичным вариантом выше на 50-70 процентов», — заявляют специалисты.

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали 1 тысячу 392 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19, в том числе 803 — в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199557/
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