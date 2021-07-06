18:56
USD 84.79
EUR 100.65
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Пакеты интернета. Кыргызстанцев будут стимулировать получать вакцину от COVID-19

В Кыргызстане решили вопросы выдачи цифрового сертификата вакцинации. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, сегодня прошла встреча представителей операторов сотовой связи и замминистра здравоохранения по цифровому развитию Бакыта Джангазиева по вопросу обеспечения граждан цифровыми сертификатами о получении вакцины против COVID-19.

Они обсудили необходимость обеспечения граждан сертификатами о прохождении вакцинации с присвоением индивидуального QR-кода через интеграцию информационных систем ведомства и соответствующих операторов связи (MegaCom, O!, Beeline) для эффективного использования технологических возможностей.

Стороны договорились в оперативном порядке разработать сервисы взаимодействия информационных систем для организации выдачи цифровых сертификатов вакцинации через мобильные приложения операторов сотовой связи.

Предполагается наладить обмен данными по е-сертификатам. Получить цифровой сертификат о прохождении вакцинации могут граждане — абоненты операторов сотовой связи, идентифицированные операторами.

В целях поддержки национальной кампании по вакцинации предполагается стимулировать граждан, получивших вакцину, путем выдачи бонусов: пакеты интернета, просмотр контента и другое. Более детальную информацию предоставят позже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200067/
просмотров: 588
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 184,1 миллиона, умерли более 3,9 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободны 136 коек в медучреждениях Бишкека
Мест нет. Волонтеры сообщают — невозможно госпитализировать больных COVID-19
ВОЗ заявила о стабилизации на очень высоком уровне ситуации с COVID-19 в мире
В Минздравсоцразвития напомнили алгоритм действий при появлении симптомов ОРВИ
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 30 медработников
Коронавирусом болеют 16 тысяч 170 человек, 1 тысяча 370 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще восемь человек
В КР выявили 1 233 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 133 303
Почти в четыре раза увеличился объем пластика в мире во время пандемии
Популярные новости
Аномальную жару в&nbsp;Кыргызстане обещают синоптики Аномальную жару в Кыргызстане обещают синоптики
По&nbsp;секрету всему свету. Канал Россия 1&nbsp;показал программу о&nbsp;Кыргызстане По секрету всему свету. Канал Россия 1 показал программу о Кыргызстане
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР
Бизнес
MegaCom стремительно увеличивает мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE
Собственная недвижимость в&nbsp;Турции&nbsp;&mdash; мечта или реальность? Собственная недвижимость в Турции — мечта или реальность?
Погасить кредит от&nbsp;банка &laquo;‎Бай-Тушум&raquo; теперь можно в&nbsp;отделениях почты Погасить кредит от банка «‎Бай-Тушум» теперь можно в отделениях почты
Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания
6 июля, вторник
18:47
Кыргызстанцы не могут вернуться на родину из Индии. Посольство организует рейс Кыргызстанцы не могут вернуться на родину из Индии. Пос...
18:36
Сегодня и завтра в Бишкеке пройдут усиленные рейды на дорогах
18:30
7 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Дело о пропаганде наркотиков в шоу Юрия Дудя поступило в суд
18:05
Хорошие новости. Пропавшая Лера Цой нашлась после публикаций в СМИ