Пакеты интернета. Кыргызстанцев будут стимулировать получать вакцину от COVID-19

В Кыргызстане решили вопросы выдачи цифрового сертификата вакцинации. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, сегодня прошла встреча представителей операторов сотовой связи и замминистра здравоохранения по цифровому развитию Бакыта Джангазиева по вопросу обеспечения граждан цифровыми сертификатами о получении вакцины против COVID-19.

Они обсудили необходимость обеспечения граждан сертификатами о прохождении вакцинации с присвоением индивидуального QR-кода через интеграцию информационных систем ведомства и соответствующих операторов связи (MegaCom, O!, Beeline) для эффективного использования технологических возможностей.

Стороны договорились в оперативном порядке разработать сервисы взаимодействия информационных систем для организации выдачи цифровых сертификатов вакцинации через мобильные приложения операторов сотовой связи.

Предполагается наладить обмен данными по е-сертификатам. Получить цифровой сертификат о прохождении вакцинации могут граждане — абоненты операторов сотовой связи, идентифицированные операторами.

В целях поддержки национальной кампании по вакцинации предполагается стимулировать граждан, получивших вакцину, путем выдачи бонусов: пакеты интернета, просмотр контента и другое. Более детальную информацию предоставят позже.