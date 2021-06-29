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Власть
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Издан приказ об обязательной вакцинации медиков

Минздравсоцразвития издал приказ об обязательной вакцинации медиков. Документ на своей странице в Facebook разместила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

Она отметила, что Минздрав своим приказом первым нарушает права человека.

«Минздрав не стоит на стороне народа, на охране здоровья населения, на защите прав человека, пациента, медработника... Своими невежественными приказами ведомство представляет угрозу для здоровья населения. Вместо тотального межведомственного взаимодействия, национальной всеобъемлющей информационной кампании о профилактике COVID-19, вместо точных конкретных последовательных ограничительных мер, вместо массовых и масштабных честных разъяснений и обучения, вместо образования и использования цифровых технологий, вместо открытых данных и честности с цифрами, вместо управления и поддержки медработников, вместо обеспечения больниц и поликлиник, консолидации усилий в борьбе с COVID-19... Приказ 862 приведет к запугиваниям, увольнениям, лишению зарплаты медработников», — написала она.

В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 92 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. В стране болеют около 500 медиков. Только за сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения среди медицинских работников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199275/
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