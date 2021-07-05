Третья волна COVID-19. Точных дат поставки вакцины Sinopharm опять нет

Китайская вакцина от коронавируса компании Sinopharm должна поступить в Кыргызстан в ближайшее время. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

Точных дат по-прежнему нет.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан договорился о поставках 1,1 миллиона доз Sinopharm. Их обещали доставить в страну специальным чартерным рейсом в ближайшие дни. Этим же бортом привезут 150 тысяч доз Sinopharm, предоставленных ранее властями КНР на безвозмездной основе.

Сроки поставки бесконечно меняются. Чиновники каждый раз заверяют, что вакцина поступит «в ближайшие дни». Такие обещания звучат уже третий месяц, но вакцины нет.

По данным Минздрава на 3 июля, в республике вакцинировано 120,3 тысячи человек, в том числе второй дозой — 80,8 тысячи.