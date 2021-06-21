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Общество
Сюжет: COVID-19

Индия отказала. Вакцину AstraZeneca Кыргызстан теперь ждет от Южной Кореи

Вакцину AstraZeneca Кыргызстан теперь ждет от Южной Кореи. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, эта вакцина должна была поступить в нашу страну еще месяц назад. «Но из-за того, что в Индии такое катастрофическое положение, они нам отказали. Сейчас переговоры ведем с Южной Кореей, вышли на них через COVAX. Договор составили. Тоже обещают на днях привезти. Точная дата пока неизвестна», — сказал глава Минздрава.

Он добавил, что 150 тысяч доз китайской вакцины компании Sinopharm «сегодня-завтра уже будут в Бишкеке». Хотя их ожидали получить к 20 июня.

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К 1 сентября Минздравсоцразвития планировало вакцинировать от COVID-19 около миллиона кыргызстанцев. Но, судя по темпам вакцинации, это вряд ли случится.

«От нас зависящее мы все сделали. Во всех населенных пунктах открыты наши прививочные кабинеты. Все медики обучены. Только производители нас подводят», — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

Сейчас в Кыргызстане есть только российская вакцина «Спутник V». Ее могут получить лица старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, а также медики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198283/
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