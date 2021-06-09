Магнит прикладывали? Десять распространенных мифов о вакцине от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Кыргызстане под угрозой срыва. Первые поставки закончились, а новых до сих пор нет. Сроки все время переносятся. Пока одни с надеждой ждут препараты, другие сомневаются в безопасности и распространяют различные домыслы. В Минздраве и Республиканском центре иммунопрофилактики 24.kg рассказали об основных мифах о вакцинах.

1 Миф № 1. Вакцины могут содержать микрочипы, позволяющие правительствам или другим организациям отслеживать местонахождение привитого Факт. Вакцины не содержат никаких чипов, и встраивать их во время инъекции технически невозможно. Вакцины производятся на предприятиях с очень строгим режимом доступа. К тому же размеры самых передовых чипов не позволяют внедрить их при помощи инъекции или сделать это любым другим незаметным способом. Согласно законам физики, известным даже восьмикласснику, никакой луч ни от какого чипа не может создать волны такой длины, чтобы от вас куда-то передавать информацию и потом убить организм. Да к тому же еще и от совершенно невидимого чипа, который никак не может содержаться в растворе во флаконе. Цель вакцины — спасать людей, а не следить за ними.

2 Миф № 2. Вакцина изменяет ДНК в нашем организме Факт. В некоторых вакцинах действительно используется генетический материал, называемый мРНК (mRNA, «матричная» РНК), который работает как матрица для передачи информации и дает организму команду вырабатывать белок, инициирующий работу иммунной системы. Эта мРНК позволяет вашему телу получить информацию вируса, не сталкиваясь с ним напрямую, и действует против вируса, но никак не влияет на ваши гены. Опасности интеграции мРНК в человеческий геном не существует.

3 Миф № 3. Алюминий, содержащийся в вакцинах, попадает в мозг и вызывает болезнь Альцгеймера, рак Факт. Соединения алюминия есть во всех наших плановых вакцинах, но в минимальных количествах. Они ни к чему не приводят, на организм не влияют. Вакцины не вызывают рак. Вакцина против вируса папилломы человека используется для профилактики нескольких видов рака, в том числе рака шейки матки, анального отверстия, полового члена и ротоглотки. Глобальное повышение частоты раковых заболеваний в мире за последние 50 лет обусловлено множеством причин, в том числе изменениями в образе жизни, большей продолжительностью жизни и более совершенными диагностическими методами.

1 Миф № 4. Вакцины содержат металлы. Не верите? Приложите к месту укола магнит Факт. Мы тоже прикладывали. Ничего подобного! Такие заявления снижают доверие к кампании. Нельзя шутить над такими стратегическими вопросами.

5 Миф № 5. Вакцины содержат ртуть, а это опасно Факт. Тиомерсал — это органическое вещество, содержащее этилртуть, оно добавляется в некоторые вакцины в качестве консерванта. Лишь очень немногие вакцины содержат его. Доказано, что используемый в вакцинах мертиолят ртути (торговое название тиомерсала) в минимальном количестве (0,01 процента) не оказывает влияния на развитие аутизма у детей. Ртуть — это природный элемент, содержащийся в воздухе, воде и почве. В вакцинах содержится очень малое количество тиомерсала. Отсутствуют доказательства того, что содержащееся в вакцинах количество тиомерсала представляет какую-либо опасность для здоровья.

6 Миф № 6. От вакцины можно заразиться COVID-19 Факт.В первые несколько дней после вакцинации, до того, как вакцина успеет подействовать, можно заразиться этой болезнью, но это не будет означать, что вас заразила вакцина. Для большинства людей потребуется семь дней, прежде чем вакцина начнет действовать. Также требуется введение второй дозы, чтобы человек стал полностью защищенным от заражения коронавирусом.

7 Миф № 7. Мне не нужна вакцина, если я уже переболел COVID-19 Факт.Мы не знаем, как долго существует естественный иммунитет — тот, который вы получаете в результате перенесения болезни. Мы также не знаем, насколько он полноценен. Было выявлено немало задокументированных случаев повторного заражения в некоторых странах мира. Таким образом, даже если вы переболели COVID-19 и выздоровели, вакцина необходима.

8 Миф № 8. Вакцины неэффективны против новых штаммов вируса Факт.Поскольку известные сегодня мутации на строении возбудителя не отражаются, то, по мнению ученых, зарегистрированные вакцины для профилактики COVID-19 будут эффективны и вакцинный иммунитет не пострадает.

9 Миф № 9. Вакцинация от коронавируса чревата серьезными побочными эффектами Факт.Ожидаемые реакции на вакцину от коронавируса такие же, как на другие вакцины. Они могут быть местными и общими. Местные реакции проявляются покраснением, припухлостью, зудом на месте укола. Общие — повышение температуры, головная боль, ломота в костях. Никто не отрицает, что могут быть аллергические реакции. Они могут быть индивидуальными для любого человека на любой препарат, в том числе и на эту вакцину против COVID-19.