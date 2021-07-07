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Власть
Сюжет: COVID-19

В ближайшие дни в Кыргызстан доставят 1 миллион 250 тысяч доз вакцины Sinopharm

В ближайшие дни ожидается поставка в Кыргызстан 1 миллиона 250 тысяч доз вакцины Sinopharm. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.

По ее словам, 1 миллион 100 тысяч доз закуплены за счет средств республиканского бюджета, 150 тысяч — предоставлены китайской стороной на безвозмездной основе.

Прорабатывается также вопрос по закупке дополнительной партии данной вакцины в аналогичном количестве.

По плану необходимо провакцинировать 70 процентов населения, или 2 миллиона 187 тысяч 417 человек, в число которых входят приоритетные группы граждан — 1 миллион 312 тысяч 450.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200117/
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