Вице-премьер Казахстана опроверг, что вакцину QazVac поставят в Кыргызстан

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов ответил на вопрос о планах поставить вакцину QazVac в Кыргызстан в ближайшее время в качестве гуманитарной помощи, о чем заявил глава Минздрава КР Алымкадыр Бейшеналиев, передает Turantimes.kz.

По словам вице-премьера, на данный момент ежемесячный объем производства QazVac составляет 100 тысяч доз. «Вот 25 июня, в этот месяц, у нас опять будет 100 тысяч. В июле у нас опять запланировано 100 тысяч доз. Начиная с конца августа, это конкретно 30 августа, у нас уже пойдет ежемесячный объем на уровне 600 тысяч доз», — сообщил он.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что дефицита казахстанской вакцины в стране нет. Около 30 тысяч доз QazVac сейчас в остатке.

«Да, есть страны, которые сегодня просят, чтобы мы обеспечили поставку. Но в первую очередь мы должны обеспечить собственных граждан. Поэтому на сегодня, на июнь, июль и даже на август, вопрос о поставке в другие страны не стоит. От Кыргызстана обращение есть. На уровне, когда выйдем на 600 тысяч доз в сентябре, этот вопрос мы можем дополнительно поднять», — рассказал он.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой подтвердил, что обращения от стран на получение казахстанской вакцины поступают, и все они в обработке.

Напомним, ранее глава Минздрава Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что уже на этой неделе Казахстан планирует поставить первую партию отечественной вакцины от коронавируса в КР.