Битва за вакцину от COVID-19. В ЦСМ № 6 большие очереди

В бишкекском Центре семейной медицины № 6 сегодня большая очередь на вакцинацию от COVID-19. Видео прислали читатели 24.kg.

По их словам, запись на прием онлайн не действует.

«Люди просто не пропускают и отправляют в конец живой очереди», — говорится в сообщении.

В Минздраве заявили, что информированы об этом случае, проблему решают.

Отметим, что с начала мая стала доступна электронная очередь на прививку. В МЗиСР не раз подчеркивали, что люди, получившие талон онлайн, имеют преимущество перед живой очередью.

Вакцинация первой дозой в Бишкеке закончена. Ожидаются новые поставки вакцин.