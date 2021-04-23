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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцину Sinopharm могут получить все желающие. Список пунктов в Бишкеке

Все желающие получить китайскую вакцину компании Sinopharm могут это сделать в столичных прививочных пунктах. Об этом 24.kg сообщила заведующая Центром иммунопрофилактики Бишкекского ЦГСЭН Бурул Асылбекова.

По ее словам, ранее вакцину ставили только приоритетным группам — медикам, педагогам и другим работникам госучреждений. «Однако учитывая эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в Бишкеке и Чуйской области и прибытие российской вакцины «Спутник V», принято решение разрешить вакцинацию всем желающим получить китайский препарат», — сказала Бурул Асылбекова.

Сделать это можно в центрах семейной медицины № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, железнодорожной поликлинике и поликлинике строителей.

«Спутник V» могут получить лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.

Кампания по вакцинации в республике запущена 29 марта. По данным на 22 апреля, в республике от COVID-19 китайской вакциной компании Sinopharm привито всего 13 тысяч 552 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191297/
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