Новый кодекс о детях. Кто защитит права ребенка

Трудно отстаивать права, когда ты маленький, безголосый и само государство не торопится тебя защищать. Новую редакцию Кодекса о детях внесли в парламент еще в конце 2019 года, но только несколько дней назад ее приняли в первом чтении. Не обошлось и без споров. Кабмин просил депутатов отложить документ, привычно сославшись на отсутствие финансов. А тем временем положение детей остается по-прежнему тяжелым.

Дети в группе риска

В Кыргызстане зарегистрировано более 83 тысяч детей, чьи родители уехали за границу на заработки. А значит, все они потенциально находятся в группе риска. Дети, оставшиеся без родительского присмотра, чаще подвергаются физическому и сексуальному насилию, недоедают, болеют, растут недолюбленными.

Очередной факт жестокого обращения с ребенком произошел в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Трехлетний мальчик погиб от побоев, не приходя в сознание.

Читайте по теме Кыргызские мигранты в России жалуются на отсутствие медстраховки для их детей

Мать оставила ребенка свахе, а сама уехала на заработки в Россию. По словам женщины, которая присматривала за мальчиком, днем у него случился приступ, он упал с лестницы. Кровоподтеки на теле появились якобы от того, что она несколько раз ущипнула его, чтобы привести в чувство.

Похожий случай зафиксировали ранее в Сузаке. Двухлетняя девочка скончалась после избиения. Виновной признали бабушку.

«Это страшная трагедия. Вторая трагедия происходит, когда мама возвращается в КР и пишет встречное заявление о том, что претензий к родственнице не имеет. В этом случае ребенок предан самыми близкими людьми», — не скрывает разочарования директор ОФ «Центр права», член координационного совета по юстиции для детей при правительстве Гульнара Шейшекеева.

Работать надо на профилактику

Госорганы зачастую реагируют на случаи семейного насилия постфактум. После очередного инцидента задействуют милицию, поднимают соцслужбу, но жизнь ребенку уже не вернуть.

Читайте по теме Уехать, чтобы вернуться, или Женское лицо кыргызстанской миграции

«У меня в практике был случай несколько лет назад: в Нарыне родители оставили двоих детей дома в селе, просто закрыли их на ключ и попросили соседей присматривать за ними, а сами уехали на заработки. Только когда крыша дома обвалилась, соседи и айыл окмоту начали думать, куда обращаться. Помню еще другой случай — в газете опубликовали интервью пожилой женщины о том, что ее сын вышел из тюрьмы и насилует своих дочерей. Мол, давайте отдадим их в хорошие руки. После этого все министерства и адвокаты подключились, но девочки-то уже подверглись насилию, получили травмы на всю жизнь», — с сожалением отметила Гульнара Шейшекеева.

На уровне государства, считает она, должна быть отдельная социальная служба, которая будет заниматься исключительно проблемами детей. Чтобы на одного соцработника была нагрузка не более 3 тысяч детей, как на участковых милиционеров или врачей.

Сейчас же государственная система социальной защиты детей в трудной жизненной ситуации неэффективна, работа обрывается на районном уровне. При этом на сотрудников соцзащиты в отдельных районах приходится нагрузка до 60 тысяч населения. Вовремя среагировать на местах просто нереально.

Новый Кодекс о детях предусматривает создание такой службы. Предполагается, что соцработник будет знать положение семей по своему участку на уровне айыл окмоту, кто из детей остался без родителей, не ходит в школу, нуждается в помощи.

Если соцработник не сможет ничем сам помочь ребенку в трудной жизненной ситуации, то собирает консилиум (ныне это комиссии по делам детей).

Цена соцслужбы — чуть более 100 миллионов сомов в год. Но и эту сумму государство выделить оказалось не готово, тогда как на повторные выборы в трех городах, к примеру, нашли 48 миллионов. Такие приоритеты у кабмина?

Родил? Отвечай!

Госполитика, как считают депутаты, должна быть направлена на формирование сознательного отношения граждан к рождению и воспитанию детей.

«Сегодня за детей должны отвечать садик, школа, институт, правоохранительные органы. Хотя в первую очередь должна быть ответственность родителей за воспитание», — подчеркнула одна из инициаторов новой редакции кодекса, депутат парламента Альфия Самигуллина.

Что может заставить родителей исполнять свои обязанности?

Ничего, если любви к детям нет. Но очень важно выявить вовремя момент, когда ребенок на самом деле не нужен своим родителям. Альфия Самигуллина

«Именно такие дети становятся беспризорниками, идут на преступления. Если семья неблагополучная, соседи жалуются на конфликты и скандалы, явно это не та атмосфера, которая нужна для нормального роста и развития ребенка. При этом лишать родительских прав очень легко, но потом эти дети остаются без семьи, годами растут в приютах и детских домах. А это еще хуже», — считает нардеп.

Новая редакция кодекса исключает направление детей в интернаты, предусматривая развития учреждений семейного типа и фостерных семей.

Кроме того, предусматривается обязанность родителей, уезжающих в трудовую миграцию, оформлять у нотариуса доверенность для временной опеки над ребенком. Сделать это можно будет и в консульствах КР за рубежом.

Вся надежда на доверенность

Сейчас родители оставляют своих детей родственникам или знакомым без каких-либо доверенностей. Опекунство не оформляют , поскольку это не несет за собой никакой материальной поддержки. Выплаты положены только в тех случаях, когда ребенок и ранее имел права на пособия — по инвалидности, к примеру. Наличие оформленного опекунства улучшит доступ детей к социальным услугам.

«Мы усиливаем ответственность родителей — предусматриваем штрафные санкции вплоть до уголовной ответственности, если оставили детей в опасности. Если такой родитель вернулся в КР и на него есть такой кейс, то назад выехать он не сможет: выставят сторожевую карту, — пояснила Гульнара Шейшекеева. — Многие нас за это критикуют, мол, трудовые мигранты «без штанов» едут за куском хлеба. Да, но ребенок не собака, чтобы его просто оставлять. Реши все вопросы с ребенком и уезжай, зарабатывай, обеспечивай».

«Срок действия доверенности очень короткий, — добавила другой инициатор поправок, депутат Айнуру Алтыбаева. — Мы не допускаем, чтобы люди, уезжающие на заработки, оставляли своих детей на долгий срок».

Кто будет проверять, оформил ли человек перед отъездом требуемые документы? И как проверят, летит ли он, допустим, на пять дней, а не на два года? И согласна ли будет родня нести всю ответственность за официально оставленного им несовершеннолетнего?

На местах все знают, куда едет сосед и на кого оставляет ребенка, уверены инициаторы поправок. После принятия кодекса, по их словам, кабмин разработает подзаконные акты, пошаговую процедуру, кто и как будет проверять, кому оставили детей, добросовестным ли людям.

Когда реформы не в плюс

Когда-то защитой детей в Кыргызстане занимался целый департамент, вспоминают правозащитники. Позже его реформировали до управления, а потом сократили и до отдела. При этом на сотрудников возложили много других обязанностей.

«В Кыргызстане уже нет системы защиты детей. Сегодня у сотрудников отделов по поддержке семьи и защите детей на районном уровне есть 25 функций! Участие в судах, ювенальная юстиция, пособия, профилактика и защита от насилия не только детей, но и всех взрослых и многое другое. Нагрузка колоссальная, физически просто не успевают», — посетовала глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

После изменений Конституции и реформы структуры кабмина Министерство социальной защиты объединили с Минздравом. В ОФ «Центр права» опасаются, что это может привести к очередному сокращению специалистов, работающих с детьми, а соответственно, и к более негативным последствиям. Для принятия же нового Кодекса о детях не хватает политической воли. В слова чиновников о том, что дети — цветы жизни, уже никто не верит.