Повторные выборы в трех городах обойдутся в 48 миллионов 344 тысячи сомов

Повторные выборы в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке, назначенные на 11 июля, обойдутся в 48 миллионов 344 тысячи сомов. Таковы данные сметы расходов.

Согласно ей, в Бишкеке кампания будет стоить 20 миллионов 105 тысяч, Оше — 6 миллионов 615 тысяч, Токмаке — 1 миллион 43 тысячи сомов.

Однако некоторые члены Центризбиркома возмутились, что не получили расшифровку расходов постатейно.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.