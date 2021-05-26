Опять трагедия. В Джети-Огузе от жестоких побоев скончался трехлетний мальчик

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области от побоев погиб трехлетний мальчик. Факт жестокого обращения с ребенком 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД региона.

«15 мая в дежурную часть ОВД Джети-Огузского района поступило сообщение из реанимационного отделения территориальной больницы. В нем говорилось, что примерно в 12.32 жители села Кызыл-Суу 38-летний М.Д. и 33-летняя М.Г. привезли в больницу в бессознательном состоянии трехлетнего мальчика, у которого на теле были следы кровоподтеков. Он был помещен в реанимационное отделение, где, не приходя в сознание, скончался», — сообщили в милиции.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Побои». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В ходе опроса свидетелей установлено, что мать оставила ребенка 33-летней свахе, а сама уехала на заработки в Россию. По словам женщины, которая присматривала за мальчиком, 15 мая примерно в 12.00 у него случился приступ, он упал с лестницы. Кровоподтеки на теле появились якобы от того, что она несколько раз ущипнула его, чтобы привести в чувство», — рассказали в следствии.

Экспертиза показала, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму головы.

Статья «Побои» переквалифицирована на «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК КР.

Фото пресс-службы ГУВД Иссык-Кульской области. Подозреваемая

33-летняя подозреваемая задержана и доставлена в милицию. Решением суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.