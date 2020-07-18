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Сюжет: Насилие над детьми

Избиение двухлетней девочки в Сузаке. Суд отсрочил наказание бабушке

Джалал-Абадский областной суд признал виновной женщину, избившую приемную внучку, но отсрочил ей наказание. Об этом сообщается в приговоре суда.

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Уточняется, что у женщины имеется двухлетний ребенок. Кроме того, суд применил к обвиняемой амнистию. Ранее Сузакский районный суд приговорил Т.Н. к 10 годам лишения свободы.

«Т.Н. обвиняется в том, что она неоднократно избивала свою приемную внучку, тем самым нанесла ей тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть ребенка. Женщина била беспомощного ребенка по голове и лицу, по грудной клетке и спине. В апелляционной жалобе адвокат обвиняемой указал, что женщина лишь оттолкнула ребенка, а девочка, упав на асфальт, разбила себе голову. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что у погибшего ребенка были многочисленные травмы, из-за чего и наступила смерть», — указывается в приговоре.

Сама обвиняемая в суде не признала свою вину. По ее словам, в день произошедшего к ней подбежала сестренка, сказала, что внучка упала. Когда Т.Н. зашла в комнату, увидела, что девочка потеряла сознание, побрызгала ее водой, но та не пришла в себя.

Вместе с Т.Н. признана виновной и ее 18-летняя дочь. По версии следствия, девушка также принимала участие в истязании маленькой девочки.

Суд применил к ней принудительные меры воспитательного характера.

Напомним, в мае 2019 года в Джалал-Абадскую больницу с множественными травмами поступила двухлетняя девочка. Она скончалась не приходя в сознание. Мать малышки не стала писать заявление, но милиция возбудила уголовное дело по факту. Подозреваемой оказалась бабушка ребенка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159880/
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